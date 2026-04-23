阪神の中川勇斗捕手（２２）、嶋村麟士朗捕手（２２）、茨木秀俊投手（２１）が２３日、出場選手登録抹消となった。

高卒５年目の中川は今季、初めて開幕１軍の切符を手にし、開幕スタメンも勝ち取ったが、ここまで１０試合に出場してわずか１安打。打率・０５３とバットで結果を残せず、今季初の登録抹消となった。

２３日からＳＧＬでの２軍残留練習に合流。「最短で１軍に戻れるように頑張ります」と覚悟を示した。打撃復調に向けては「もう思いっきりいくだけ」と単純明快。レベルアップすることは「全部です」との言葉通り、この日は工藤２軍外野守備走塁コーチの指導のもと、内野手の佐野と１時間弱にわたって入念にノックを受けた。

同じく初の開幕１軍となった嶋村も今季初の登録抹消。２１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初安打を記録していた。茨木は９日・ヤクルト戦（甲子園）でプロ初先発にしてプロ初勝利をあげるも、２度目の先発となった２２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）は４回２／３を投げ、９安打５失点を喫していた。

また、梅野隆太郎捕手（３４）が今季初めて１軍に合流したが、２３日のＤｅＮＡ戦（横浜）は雨天中止となった。