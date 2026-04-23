２３日の東京株式市場で日経平均株価は朝方買い優勢でスタートし、ついにフシ目の６万円大台乗せを達成した。しかし、買いが一巡すると急速に上げ幅を縮め、下落に転じた。



大引けの日経平均株価は前営業日比４４５円６３銭安の５万９１４０円２３銭と反落。プライム市場の売買高概算は２７億２８４６万株、売買代金概算は８兆９８３２億円。値上がり銘柄数は３４０、対して値下がり銘柄数は１１８８、変わらずは４６銘柄だった。



きょうの東京市場は前日の米ハイテク株高を受け、寄り付き段階では強気ムードが漂っていたが、日経平均６万円達成後は一転して利益確定売りに押される展開となった。相場の牽引役である半導体関連株は朝方概ね買い優勢でスタートしたが、次第に値を消す銘柄が目立った。後場に入ると全体相場は一段安となり、日経平均の下げ幅は９６０円あまりに達する場面も。大引けにかけて下げ渋ったが、結局マイナス圏のまま取引を終えた。経営計画が好感された石油資源開発<1662.T>など資源株の強さが目を引いた。一方、米国株市場の時間外取引でＩＢＭ＜IBM＞、サービスナウ＜NOW＞が決算を受けて急落したのを横目に、東京市場でもＳａａＳ銘柄に売りが波及した。プライム市場の７割強の銘柄が値下がりした。売買代金は９兆円近くに達した。ＴＯＰＩＸ、グロース２５０指数も揃って下落した。



個別ではディスコ<6146.T>やレーザーテック<6920.T>、フジクラ<5803.T>、古河電気工業<5801.T>、ＪＸ金属<5016.T>が下落。トヨタ自動車<7203.T>、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、ファーストリテイリング<9983.T>も値下がりした。東京エレクトロン<8035.T>が小安い。リクルートホールディングス<6098.T>、任天堂<7974.T>、ソニーグループ<6758.T>、村田製作所<6981.T>も売られた。ベイカレント<6532.T>、マネーフォワード<3994.T>が大幅安となった。



半面、売買代金トップのキオクシアホールディングス<285A.T>が上昇。ソフトバンクグループ<9984.T>のほか、三菱重工業<7011.T>、川崎重工業<7012.T>、日立製作所<6501.T>も高い。ＩＮＰＥＸ<1605.T>が水準を切り上げた。三菱商事<8058.T>、三井不動産<8801.T>がしっかり。カカクコム<2371.T>、デジタルガレージ<4819.T>が値を飛ばした。



出所：MINKABU PRESS