岡山大学の研究グループが、イネの種子の発育と食味に影響するマグネシウム輸送体を発見しました。

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この研究成果は、岡山大学学術研究院先鋭研究領域の馬建鋒教授らの研究グループが、岡山大学術研究院医歯薬学域の宮地孝明教授や農業・食品産業技術総合研究機構の堀清純博士らの研究グループと共同で得たものです。

成果をまとめた論文は4月22日、米国の科学アカデミーが発行する機関誌『Proceedings of the National Academy of Sciences』に掲載されました。

発見された輸送体の働き

今回発見されたのは、イネの輸送体タンパク質「OsMGR2」です。

OsMGR2は、細胞内から細胞外へマグネシウムを排出する働きを持っています。

研究によりますと、この輸送体はイネの根や節、穎果（えいか）などで発現し、マグネシウムの分配に重要な役割を果たしていることがわかりました。具体的には、根から地上部への転流や、節、種子での分配を担っています。

この遺伝子を破壊すると、イネの種子が軽くなり、食味も低下することが確認されました。

研究の背景

マグネシウムは、植物とヒトの双方にとって成長に不可欠な必須栄養素です。

植物においては光合成やタンパク質合成など多くの生命活動に関与し、ヒトにおいてはエネルギー代謝や筋収縮、神経伝達に不可欠な役割を担っています。マグネシウムが欠乏すると、疲労や筋肉のけいれんなどの症状を引き起こすことがあります。

イネは主食として、我々の主要なマグネシウム摂取源の一つです。しかし、土壌中のミネラルがどのようにして種子まで運ばれるのか、またマグネシウムが種子の発育や品質にどう影響するのかは、これまで詳しく解明されていませんでした。

遺伝子破壊による影響

研究グループは、OsMGR2遺伝子を破壊した変異体（osmgr2変異体）を用いて、その影響を調査しました。

その結果、変異体では根から地上部へのマグネシウムの転流が減少し、生育阻害が起こりました。

また、各器官へのマグネシウムの分配も変化し、特に光合成が活発な葉への分配が減少しました。

さらに、変異体の穀粒はマグネシウムの蓄積量が減少し、小さく、軽く、しわが寄った状態になりました。一方で、籾殻中のマグネシウム蓄積量は増加していました。

食味についても、野生型のイネと比較して著しく低下していることが判明しました。

これらの結果から、OsMGR2がイネ体内で複数の重要な役割を果たしていることが示されました。根から地上部へのマグネシウム転流を促進し、節で分配をコントロールして最も活性の高い葉へ優先的に供給し、最終的に穀粒へマグネシウムを輸送するという、穀粒の発達と食味に不可欠なプロセスを担っていることが明らかになりました。

今後の展望

今回の発見は、将来的にマグネシウムを豊富に含むイネ品種や、マグネシウム欠乏の土壌でも育ちやすい耐性を持つイネ品種の育成に貢献することが期待されます。

マグネシウム欠乏は多くの土壌で発生し、作物の収量を制限する一因となっていることから、この研究の社会的な意義は大きいとされています。



岡山大学の馬建鋒教授は、

「この研究は中国湖南農業大学所属の黄勝博士が岡山大学資源植物科 学研究所の植物ストレス学グループに所属していた頃に始めたもので、5 年以上の年月がかかった。

マグネシウム輸送体とイネの収量、品質を関連付けた独創的な研究で、審査員から非常に高い評価をいただいた。彼の日々の努力がこの成果に結びついた」

と話しています。