【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(23日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
63785.90 ボリンジャー:＋3σ(25日)
62347.03 ボリンジャー:＋3σ(26週)
62275.11 ボリンジャー:＋3σ(13週)
60970.90 ボリンジャー:＋2σ(25日)
60081.98 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59354.90 ボリンジャー:＋2σ(26週)
59149.07 6日移動平均線
59140.23 ★日経平均株価23日終値
58155.90 ボリンジャー:＋1σ(25日)
58123.38 均衡表転換線(日足)
57888.84 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57877.39 新値三本足陰転値
56362.77 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55695.71 13週移動平均線
55340.90 25日移動平均線
55286.45 均衡表基準線(日足)
55286.45 均衡表転換線(週足)
54947.90 75日移動平均線
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54473.28 均衡表雲上限(日足)
54124.64 均衡表基準線(週足)
53502.58 ボリンジャー:-1σ(13週)
53370.64 26週移動平均線
52525.90 ボリンジャー:-1σ(25日)
51309.44 ボリンジャー:-2σ(13週)
50378.51 ボリンジャー:-1σ(26週)
49710.90 ボリンジャー:-2σ(25日)
49243.96 200日移動平均線
49116.31 ボリンジャー:-3σ(13週)
47386.38 ボリンジャー:-2σ(26週)
46895.90 ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14 均衡表雲上限(週足)
44394.25 ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 88.06(前日89.58)
ST.Slow(9日) 87.44(前日87.35)
ST.Fast(13週) 83.57(前日86.16)
ST.Slow(13週) 64.03(前日64.89)
［2026年4月23日］
株探ニュース
63785.90 ボリンジャー:＋3σ(25日)
62347.03 ボリンジャー:＋3σ(26週)
62275.11 ボリンジャー:＋3σ(13週)
60970.90 ボリンジャー:＋2σ(25日)
60081.98 ボリンジャー:＋2σ(13週)
59354.90 ボリンジャー:＋2σ(26週)
59149.07 6日移動平均線
59140.23 ★日経平均株価23日終値
58155.90 ボリンジャー:＋1σ(25日)
58123.38 均衡表転換線(日足)
57888.84 ボリンジャー:＋1σ(13週)
57877.39 新値三本足陰転値
56362.77 ボリンジャー:＋1σ(26週)
55695.71 13週移動平均線
55340.90 25日移動平均線
55286.45 均衡表基準線(日足)
55286.45 均衡表転換線(週足)
54947.90 75日移動平均線
54765.70 均衡表雲下限(日足)
54473.28 均衡表雲上限(日足)
54124.64 均衡表基準線(週足)
53502.58 ボリンジャー:-1σ(13週)
53370.64 26週移動平均線
52525.90 ボリンジャー:-1σ(25日)
51309.44 ボリンジャー:-2σ(13週)
50378.51 ボリンジャー:-1σ(26週)
49710.90 ボリンジャー:-2σ(25日)
49243.96 200日移動平均線
49116.31 ボリンジャー:-3σ(13週)
47386.38 ボリンジャー:-2σ(26週)
46895.90 ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14 均衡表雲上限(週足)
44394.25 ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 88.06(前日89.58)
ST.Slow(9日) 87.44(前日87.35)
ST.Fast(13週) 83.57(前日86.16)
ST.Slow(13週) 64.03(前日64.89)
［2026年4月23日］
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