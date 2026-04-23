　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

63785.90　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
62347.03　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
62275.11　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
60970.90　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
60081.98　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
59354.90　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
59149.07　　6日移動平均線

59140.23　　★日経平均株価23日終値

58155.90　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
58123.38　　均衡表転換線(日足)
57888.84　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
57877.39　　新値三本足陰転値
56362.77　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55695.71　　13週移動平均線
55340.90　　25日移動平均線
55286.45　　均衡表基準線(日足)
55286.45　　均衡表転換線(週足)
54947.90　　75日移動平均線
54765.70　　均衡表雲下限(日足)
54473.28　　均衡表雲上限(日足)
54124.64　　均衡表基準線(週足)
53502.58　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53370.64　　26週移動平均線
52525.90　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51309.44　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50378.51　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49710.90　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49243.96　　200日移動平均線
49116.31　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47386.38　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46895.90　　ボリンジャー:-3σ(25日)
45816.14　　均衡表雲上限(週足)
44394.25　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41602.04　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　88.06(前日89.58)
ST.Slow(9日)　　87.44(前日87.35)

ST.Fast(13週)　 83.57(前日86.16)
ST.Slow(13週)　 64.03(前日64.89)

［2026年4月23日］

株探ニュース