旭精機工業 <6111> [名証Ｍ] が4月23日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常損益(非連結)を従来予想の3000万円の赤字→1億7700万円の黒字(前の期は3500万円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の2100万円の赤字→1億8600万円の黒字(前年同期は2900万円の赤字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

主に精密金属加工品の数量増加並びに製品価格及び各種経費の見直し等により売上及び利益が予想より上回る見込みであるため、通期個別業績予想を修正いたします。（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。