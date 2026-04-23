　4月23日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は1692銘柄、下落は1213銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが132銘柄、値下がりは89銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は110円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3296>　日本リート　　　 105000　+14700（ +16.3%）
2位 <3672>　オルトＰ　　　　　　 45　　　+6（ +15.4%）
3位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4800　　+508（ +11.8%）
4位 <2053>　中部飼　　　　　　 1815　　+141（　+8.4%）
5位 <3634>　ソケッツ　　　　　　620　　 +42（　+7.3%）
6位 <1945>　東京エネシス　　 1849.9　+109.9（　+6.3%）
7位 <4488>　ＡＩｉｎｓ　　　　 2650　　+154（　+6.2%）
8位 <4588>　オンコリス　　　　 3070　　+150（　+5.1%）
9位 <485A>　ＰｏｗｅｒＸ　　　 7450　　+320（　+4.5%）
10位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　 1490　　 +61（　+4.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <379A>　ＧＸＳＰプロ　　 1116.5　-164.5（ -12.8%）
2位 <6023>　ダイハツイン　　 2444.5　-351.5（ -12.6%）
3位 <6196>　ストライクＧ　　　 1290　　-153（ -10.6%）
4位 <4307>　野村総研　　　　　 4617　　-458（　-9.0%）
5位 <7893>　プロネクサス　　 1000.3　 -72.7（　-6.8%）
6位 <7751>　キヤノン　　　　　 4076　　-293（　-6.7%）
7位 <3753>　フライト　　　　　　155　　 -11（　-6.6%）
8位 <4819>　Ｄガレージ　　　　 2670　　-108（　-3.9%）
9位 <3796>　いい生活　　　　　　316　　 -11（　-3.4%）
10位 <3157>　ジオリーブＧ　　　 1590　　 -50（　-3.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4800　　+508（ +11.8%）
2位 <7201>　日産自　　　　　　365.8　　+7.1（　+2.0%）
3位 <6723>　ルネサス　　　　　 3343　 +43.0（　+1.3%）
4位 <6098>　リクルート　　　 7656.7　 +95.7（　+1.3%）
5位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1829.5　 +19.5（　+1.1%）
6位 <2501>　サッポロＨＤ　　 1757.4　 +17.9（　+1.0%）
7位 <6954>　ファナック　　　　 6400　　 +60（　+0.9%）
8位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　924.7　　+8.0（　+0.9%）
9位 <4021>　日産化　　　　　 6731.9　 +55.9（　+0.8%）
10位 <7752>　リコー　　　　　 1360.8　 +10.8（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4307>　野村総研　　　　　 4617　　-458（　-9.0%）
2位 <7751>　キヤノン　　　　　 4076　　-293（　-6.7%）
3位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 2435　 -27.0（　-1.1%）
4位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 3732　　 -38（　-1.0%）
5位 <1721>　コムシスＨＤ　　 5501.1　 -55.9（　-1.0%）
6位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2460　 -23.5（　-0.9%）
7位 <2282>　日ハム　　　　　 6482.2　 -56.8（　-0.9%）
8位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1555　 -13.0（　-0.8%）
9位 <6902>　デンソー　　　　　 1880　 -13.5（　-0.7%）
10位 <6501>　日立　　　　　　　 5170　　 -33（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース