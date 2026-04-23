[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1692銘柄・下落1213銘柄（東証終値比）
4月23日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は1692銘柄、下落は1213銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが132銘柄、値下がりは89銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は110円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3296> 日本リート 105000 +14700（ +16.3%）
2位 <3672> オルトＰ 45 +6（ +15.4%）
3位 <6701> ＮＥＣ 4800 +508（ +11.8%）
4位 <2053> 中部飼 1815 +141（ +8.4%）
5位 <3634> ソケッツ 620 +42（ +7.3%）
6位 <1945> 東京エネシス 1849.9 +109.9（ +6.3%）
7位 <4488> ＡＩｉｎｓ 2650 +154（ +6.2%）
8位 <4588> オンコリス 3070 +150（ +5.1%）
9位 <485A> ＰｏｗｅｒＸ 7450 +320（ +4.5%）
10位 <7794> ＥＤＰ 1490 +61（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <379A> ＧＸＳＰプロ 1116.5 -164.5（ -12.8%）
2位 <6023> ダイハツイン 2444.5 -351.5（ -12.6%）
3位 <6196> ストライクＧ 1290 -153（ -10.6%）
4位 <4307> 野村総研 4617 -458（ -9.0%）
5位 <7893> プロネクサス 1000.3 -72.7（ -6.8%）
6位 <7751> キヤノン 4076 -293（ -6.7%）
7位 <3753> フライト 155 -11（ -6.6%）
8位 <4819> Ｄガレージ 2670 -108（ -3.9%）
9位 <3796> いい生活 316 -11（ -3.4%）
10位 <3157> ジオリーブＧ 1590 -50（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6701> ＮＥＣ 4800 +508（ +11.8%）
2位 <7201> 日産自 365.8 +7.1（ +2.0%）
3位 <6723> ルネサス 3343 +43.0（ +1.3%）
4位 <6098> リクルート 7656.7 +95.7（ +1.3%）
5位 <8308> りそなＨＤ 1829.5 +19.5（ +1.1%）
6位 <2501> サッポロＨＤ 1757.4 +17.9（ +1.0%）
7位 <6954> ファナック 6400 +60（ +0.9%）
8位 <4188> 三菱ケミＧ 924.7 +8.0（ +0.9%）
9位 <4021> 日産化 6731.9 +55.9（ +0.8%）
10位 <7752> リコー 1360.8 +10.8（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4307> 野村総研 4617 -458（ -9.0%）
2位 <7751> キヤノン 4076 -293（ -6.7%）
3位 <9201> ＪＡＬ 2435 -27.0（ -1.1%）
4位 <7832> バンナムＨＤ 3732 -38（ -1.0%）
5位 <1721> コムシスＨＤ 5501.1 -55.9（ -1.0%）
6位 <2503> キリンＨＤ 2460 -23.5（ -0.9%）
7位 <2282> 日ハム 6482.2 -56.8（ -0.9%）
8位 <2502> アサヒ 1555 -13.0（ -0.8%）
9位 <6902> デンソー 1880 -13.5（ -0.7%）
10位 <6501> 日立 5170 -33（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3296> 日本リート 105000 +14700（ +16.3%）
2位 <3672> オルトＰ 45 +6（ +15.4%）
3位 <6701> ＮＥＣ 4800 +508（ +11.8%）
4位 <2053> 中部飼 1815 +141（ +8.4%）
5位 <3634> ソケッツ 620 +42（ +7.3%）
6位 <1945> 東京エネシス 1849.9 +109.9（ +6.3%）
7位 <4488> ＡＩｉｎｓ 2650 +154（ +6.2%）
8位 <4588> オンコリス 3070 +150（ +5.1%）
9位 <485A> ＰｏｗｅｒＸ 7450 +320（ +4.5%）
10位 <7794> ＥＤＰ 1490 +61（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <379A> ＧＸＳＰプロ 1116.5 -164.5（ -12.8%）
2位 <6023> ダイハツイン 2444.5 -351.5（ -12.6%）
3位 <6196> ストライクＧ 1290 -153（ -10.6%）
4位 <4307> 野村総研 4617 -458（ -9.0%）
5位 <7893> プロネクサス 1000.3 -72.7（ -6.8%）
6位 <7751> キヤノン 4076 -293（ -6.7%）
7位 <3753> フライト 155 -11（ -6.6%）
8位 <4819> Ｄガレージ 2670 -108（ -3.9%）
9位 <3796> いい生活 316 -11（ -3.4%）
10位 <3157> ジオリーブＧ 1590 -50（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6701> ＮＥＣ 4800 +508（ +11.8%）
2位 <7201> 日産自 365.8 +7.1（ +2.0%）
3位 <6723> ルネサス 3343 +43.0（ +1.3%）
4位 <6098> リクルート 7656.7 +95.7（ +1.3%）
5位 <8308> りそなＨＤ 1829.5 +19.5（ +1.1%）
6位 <2501> サッポロＨＤ 1757.4 +17.9（ +1.0%）
7位 <6954> ファナック 6400 +60（ +0.9%）
8位 <4188> 三菱ケミＧ 924.7 +8.0（ +0.9%）
9位 <4021> 日産化 6731.9 +55.9（ +0.8%）
10位 <7752> リコー 1360.8 +10.8（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4307> 野村総研 4617 -458（ -9.0%）
2位 <7751> キヤノン 4076 -293（ -6.7%）
3位 <9201> ＪＡＬ 2435 -27.0（ -1.1%）
4位 <7832> バンナムＨＤ 3732 -38（ -1.0%）
5位 <1721> コムシスＨＤ 5501.1 -55.9（ -1.0%）
6位 <2503> キリンＨＤ 2460 -23.5（ -0.9%）
7位 <2282> 日ハム 6482.2 -56.8（ -0.9%）
8位 <2502> アサヒ 1555 -13.0（ -0.8%）
9位 <6902> デンソー 1880 -13.5（ -0.7%）
10位 <6501> 日立 5170 -33（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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