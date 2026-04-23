羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。大先輩アナウンサーの凄さを力説する場面があった。

番組パーソナリティーの元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏とテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥アナ。玉川氏から「参考になる人っているんですか？」と聞かれた羽鳥アナは「昔はね、徳光（和夫）さんを参考にしてたんですけど、最近寝ちゃうんですよ」と大先輩の名前を挙げて、イジって笑わせた。

とはいえ「アナウンサーの姿勢としてはもう最高峰だと思いますよ。しゃべらないのに、仕事が来るアナウンサーってすごくないですか？」と絶賛。「もう居合（いあい）の達人と一緒ですよ。触っていないのにどんどん倒していく人いるじゃないですか。“本当か？”っていう。“忖度（そんたく）じゃないの？”っていうか、弟子が倒れるやつ。あれと一緒ですよ、徳光さんは。しゃべらないのにどんどん仕事が来るんだから」と話した。

玉川氏は「アナウンサーとしての先輩としては、どういうところが参考になったの？」と質問。羽鳥アナは「徳光さんは（昔は）いろいろと言われましたけど、『ズームイン』をやる時に、『ズームイン』って一般の素人の方が中継とかに出てくれる番組だったんですよ、特に昔は。そういう時に“君が出てもしょうがないから、そういう人たちが輝くように振る舞うのがアナウンサー”みたいな。“あなたは毎日出るけど、普通の人は一生に一回全国放送に出たら凄いことなんだよ”と。“日本テレビ入る前にテレビ出たことある？”“ないです”と。“そういうことなのよ”っていうスタンスを教えてもらって、やっぱり凄いなと思って」と徳光アナからの教えを明かし、「その時寝てなかったです」とオチをつけた。

玉川氏も「やっぱり凄いんだね、みんな。本当に名前がちゃんと出る人って、結局凄いんだよ」と感心。羽鳥アナも「長く続けている人、長く続いている番組っていうのはやっぱり意味がありますよ、理由がある」とした。