神奈川・黒岩知事「我々はスケジュールを合わせてやっている」

首都圏１都３県の知事と５政令市の市長による「九都県市首脳会議」が２３日、オンラインで開かれ、国が主張する「都と４６道府県の税収格差」の是正（偏在是正）を巡り、意見の対立する知事らが議論を交わす一幕があった。

埼玉県の大野元裕知事は「子供施策を始めとした行政サービスの地域間格差は看過し得ない水準まで拡大しており、偏在是正措置は待ったなし」と改めて主張した。

千葉県の熊谷俊人知事も「大野知事と同様の立場だ」と同調した上で、神奈川を含む３県の知事で、２３日に自民党の小野寺五典・税制調査会長と面会したことを明らかにした。神奈川県の黒岩祐治知事は「都が悪いのではなく、都に税収が集中してしまう地方税制の仕組みそのものが悪い」と話した。

これに対し、「そもそも税収の偏在はない」とする東京都の松本明子副知事は、「全国の地方税収は着実に伸びているにもかかわらず、『偏在是正』を行うべきという議論が起きているのは、地方税財政制度に構造的問題がある」と強調した。

小池百合子都知事は会合冒頭の「意見交換」で民泊制度について発言した後に退席し、この議論の際は不在だった。黒岩氏はこれも問題視し、「小池知事は途中退席、昨年の秋も参加しなかった。我々はスケジュールを合わせてやっている。どういうことか」と苦言を呈した上で、九都県市首脳会議のあり方自体にも疑問を投げかけた。