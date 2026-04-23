韓国の音楽賞「The Fact Music Awards」の「TMAベストミュージック−春」決勝投票が20日、スタートした。同日正午から5月4日正午までの2週間、行われる。

同賞は、季節ごとに曲をリリースしたアーティストを対象とした投票で、春部門は1月から3月までの期間にOSTやイベントコラボレーションを除き、楽曲をリリースしたすべてのK−POPアーティストを対象に投票を行う。

主催する韓国メディアのザ・ファクトは23日「6日から20日まで実施された事前投票の結果、BTS、BLACKPINK、Stray Kids、ドギョム×スングァン、ATEEZ、NMIXXら、計20チームが決選投票の対象となった」と報じた。

事前投票では、BTSの「SWIM」が1位を獲得し、圧倒的な影響力を証明した。2位はドギョム×スングァンの「Blue」だった。

決選投票で1位になったアーティストには、「2026 THE FACT MUSIC AWARDS」のファン＆スター部門「TMAベストミュージック−春」賞が授与される。投票は、ザ・ファクトが運営するアイドル専門総合サービス「Fan＆Star」を通じて参加できる。