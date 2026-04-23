バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグ男子のレギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見が２３日、都内で開かれ、参加６チームの主将ら代表選手が出席した。ＲＳ１位でＣＳ連覇を狙うサントリー・高橋藍主将は「（ＲＳ）の優勝でチャンピオンシップに自信を持って挑める。気持ちを引き締めて、２連覇を達成できるように頑張ります」と気持ちを引き締めた。

大舞台でも圧倒的な強さを示す。開幕２戦目から怒とうの２９連勝、ＲＳを４０勝４敗で初制覇した。藍主将は「強みは経験豊富な選手がそろっている」と言い切る。五輪２大会代表の藍のほか、１２年ロンドン五輪金メンバーのムセルスキー、パリ五輪代表のセッター・関田誠大、小野寺太志らが軸となり、「フルセットでは負けていない。何も言わなくても、それぞれで集中力がガッと入る」とここぞの場面でチームのムードは一気に高まるという。

個人でも今季ＲＳでの攻撃の決定率は、日本人１位の５３・４％（全体２位）をマーク。高い数字を残せた要因は「コンディションの維持」だ。日本代表で出場した昨年の世界選手権でまさかの１次リーグ敗退。武器の守備面に加え、攻撃面の強化の必要性に気づけた大会になった。

今季から食事制限による肉体改造に着手。日頃から自炊し「最近はせいろ蒸しを始めました。油を使わずに料理したり、たんぱく質も魚をしっかり取るようにしています」と明かす。竹材の容器に具材を入れ、鍋で沸かした湯の蒸気で加熱する調理法。「具材は基本的に野菜。ブロッコリーやにんじん、タマネギ、そして油の少ない（鶏）胸肉を入れますね。あとはハンバーグも好きなので、蒸してポン酢で食べます。せいろ蒸しは一人暮らしだとラクなんですよ」と“料理男子”の顔をのぞかせた。

油の多い食を制限し、体脂肪率は昨夏の１２％からベストの９〜１０％前後まで落とし、体重も８３キロから４キロ減。鍛え抜かれた体は感覚も良く「スパイクのキレや浮遊感が違います」と効果を実感。さらに「跳んでいるからバックアタックでは、ブロックを見てから判断してスパイクを打てる。フェイントも、浮遊感があってこそできます」と視界も良好。スパイクで相手ブロックに止められる場面が少なくなり、決定率アップにつながった。

ＲＳ１位のサントリーはＣＳ準決勝から登場。５月９日から始まるホームの大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪でＲＳ４位の天皇杯王者・名古屋とＲＳ５位の広島Ｔの勝者を迎え撃つ。この日、会見で人さし指と親指でつくる「稲妻ポーズ」で登場した藍は「サントリーサンバーズの“Ｓ”の意味も込められています。スパイクやサーブを稲妻のように（鋭く）決めて、ＣＳで出せればいいですね」と試合での初披露を示唆した。キレ味鋭いスパイクで、藍主将がチームを頂点に導く。（宮下 京香）

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位６チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。５月１〜５日の準々決勝と同８〜１２日の準決勝はＲＳの上位チームのホームで開催し、準々決勝は３位と６位、４位と５位が戦い、１位のサントリーは４位と５位の勝利チームを準決勝で迎え撃つ。決勝は同１５〜１７日に横浜アリーナで開催し、日本一を決める。