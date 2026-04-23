小さな幸せを見つけるダッフィーたち！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」グッズ

東京ディズニーシーにて、ダッフィーたちが小さな幸せを見つける姿が描かれた「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」のグッズが2026年6月2日より発売されます。

どんなお天気の日でも前向きになれるような、ダッフィーたちのフレーズが添えられたアイテムが勢ぞろいしました。

お気に入りのグッズと一緒に、すてきな毎日を過ごせるような魅力的なラインナップが展開されます。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」グッズ

発売日：2026年6月2日

販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント｢マクダックス・デパートメントストア｣など

※東京ディズニーシーへ入園された方のみ購入できます。

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。

このシリーズでは、ダッフィーたちが日常の中で見つけた小さな幸せを大切にする様子がデザインされています。

各アイテムには、心温まる前向きなメッセージが添えられており、手にするたびに元気がもらえる仕上がり。

アクリルスタンドやステッカー、ポーチなど、バリエーション豊かな全28種類のアイテムをそれぞれ紹介します。

アクリルスタンド

価格：850円

全12種類のうち、いずれか1種類がランダムで入っているアクリルスタンド。

ダッフィーたちが小さな幸せを見つける姿が描かれています。

アクリルスタンドセット

価格：10,200円

全12種類のデザインがすべて揃うアクリルスタンドのセット。

1箱で全種をコレクションしたい方にぴったりの仕様となっています。

ステッカー（ダッフィー）

価格：500円

小さな幸せを見つけるダッフィーの姿が楽しめるステッカー。

ふわっとしたフロッキー仕様です。

どんなお天気の日でも前向きな気持ちになれるアイテムです。

ステッカー（シェリーメイ）

価格：500円

お気に入りの場所を彩ることができるシェリーメイのステッカー。

すてきな毎日を過ごすお供にぴったりのデザインです。

ステッカー（ジェラトーニ）

価格：500円

スケッチブックを持ったジェラトーニデザインのステッカー。

日常のワンシーンをかわいらしく演出します。

ステッカー（ステラ・ルー）

価格：500円

小さな幸せを見つけるステラ・ルーの姿が描かれたステッカー。

複数揃えて楽しみたくなるラインナップです。

ステッカー（クッキー・アン）

価格：500円

どんなお天気の日でも気分を明るくしてくれるクッキー・アンのステッカー。

ダッフィー＆フレンズの魅力が詰まっています。

ステッカー（オル・メル）

価格：500円

すてきな毎日をすごすためのアイテムとして登場したオル・メルのステッカー。

コレクションにもおすすめです。

ステッカー（リーナ・ベル）

価格：500円

虫眼鏡をのぞくリーナ・ベルデザインのステッカー。

全キャラクターを揃えたくなる可愛らしさです。

カードホルダー（ダッフィー）

価格：2,000円

小さな幸せを見つけるダッフィーの姿が描かれたカードホルダー。

実用性はもちろん、キャラクターのデザインが目を引きます。

カードホルダー（シェリーメイ）

価格：2,000円

シェリーメイの前向きなフレーズがデザインされたカードホルダー。

バッグにつけて、アクセサリー感覚で楽しむこともできます。

カードホルダー（ジェラトーニ）

価格：2,000円

どんなお天気の日でも明るい気持ちで持ち歩けるジェラトーニのカードホルダー。

毎日の通勤や通学が楽しみになるデザインです。

カードホルダー（ステラ・ルー）

価格：2,000円

ステラ・ルーの心温まる姿が描かれたカードホルダー。

ダッフィーたちの世界観が存分に表現されています。

カードホルダー（クッキー・アン）

価格：2,000円

小さな幸せを見つけるクッキー・アンが魅力のカードホルダー。

持っているだけで明るい気分になれるアイテムです。

カードホルダー（オル・メル）

価格：2,000円

前向きなフレーズとともにデザインされたオル・メルのカードホルダー。

お土産としても喜ばれること間違いなしのグッズです。

カードホルダー（リーナ・ベル）

価格：2,000円

すてきな毎日をすごせるようなデザインが施されたリーナ・ベルのカードホルダー。

自分だけのお気に入りを選べます。

メッセージカード＆メモ

価格：1,200円

メッセージカード12枚とメモ48枚がセットになった充実のステーショナリー。

大切な人へ感謝を伝えるのに最適なアイテムです。

各キャラクターのデザインが施されたカードが12枚封入されています。

たっぷり使える48枚のメモ。日常のちょっとしたメッセージに活躍します。

ノート

価格：1,400円

ダッフィーたちの世界観をたっぷり詰め込んだノート。

日々の思い出を書き留めるのにぴったりの一冊となっています。

トートバッグ

価格：4,600円

お出かけに大活躍する、たっぷりサイズのトートバッグ。

シリーズのテーマに合わせた特別なデザインが魅力です。

背面にもダッフィーのデザイン入り。

内側の生地にもこだわりが詰まっており、使うたびに楽しい気分になれます。

キーチェーン

価格：1,900円

バッグや鍵につけて持ち歩けるキーチェーン。

いつでもダッフィーたちと一緒にいられるアイテムです。

ぬいぐるみ

価格：5,400円

小さな幸せを見つけるダッフィーたちの姿を立体化したぬいぐるみ。

お部屋に飾れば、そこが癒しの空間へと変わります。

ポーチ（ダッフィー）

価格：2,300円

ダッフィーをモチーフにしたデザインのポーチ。

持ち運びしやすいサイズ感で、日常使いに重宝します。

内側の生地にもダッフィーたちの姿がデザインされています。

裏面には前向きなメッセージが添えられています。

ポーチ（シェリーメイ）

価格：2,300円

シェリーメイをデザインした愛らしいポーチ。

お気に入りの小物をまとめておくのに最適です。

中を開けるたびに笑顔になれるような可愛いテキスタイル。

シェリーメイの心温まるデザインが魅力です。

ポーチ（ジェラトーニ）

価格：2,300円

ジェラトーニをモチーフにした爽やかなカラーのポーチ。

大切なアイテムをキャラクターたちが守ってくれます。

ジェラトーニらしいアーティスティックな内側デザイン。

裏面のメッセージにも注目です。

ポーチ（ステラ・ルー）

価格：2,300円

ステラ・ルーをデザインした優美な雰囲気のポーチ。

バッグの中を華やかに彩ってくれます。

ステラ・ルーのイメージにぴったりの華やかな内側。

前向きな気持ちを運んでくれるような仕上がりです。

ポーチ（クッキー・アン）

価格：2,300円

クッキー・アンをモチーフにした可愛らしいポーチ。

使うたびに楽しい気分になれるデザインです。

明るい気分になれるイエロー基調の内側デザイン。

クッキー・アンのチャームポイントが活かされたデザインです。

ポーチ（オル・メル）

価格：2,300円

オル・メルをモチーフにした優しい色合いのポーチ。

どんなお天気の日でも気分を上げてくれます。

オル・メルの世界観が表現された内側テキスタイル。

小さな幸せを見つける姿に癒されます。

ポーチ（リーナ・ベル）

価格：2,300円

リーナ・ベルをデザインした愛らしいポーチ。

全キャラクターを揃えたくなるような完成度です。

リーナ・ベルらしいカラーリングの内側デザイン。

ダッフィー＆フレンズと一緒に、すてきな毎日を過ごせそうです。

前向きなフレーズと心温まるデザインが魅力のグッズシリーズ。

東京ディズニーリゾート「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」グッズの紹介でした。

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