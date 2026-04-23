猛暑ドライブの頼れる一枚！ セイワ「Radi-Cool 車用サンシェード」

記事ポイント 放射冷却素材「Radi-Cool」生地を採用した車用サンシェードの2026年改良モデルが登場傘型3サイズ、ポップアップ型4サイズの全7モデルを展開し、適合車種が拡大遮熱率60％、遮光率100％、UVカット率100％の高機能生地で真夏の車内温度上昇を抑制 放射冷却素材「Radi-Cool」生地を採用した車用サンシェードの2026年改良モデルが登場傘型3サイズ、ポップアップ型4サイズの全7モデルを展開し、適合車種が拡大遮熱率60％、遮光率100％、UVカット率100％の高機能生地で真夏の車内温度上昇を抑制

セイワから、放射冷却素材「Radi-Cool（ラディクール）」生地を採用した車用サンシェードの2026年改良モデルが発売されます。

ワンタッチで開く傘型タイプ3サイズと、サッと広がるポップアップタイプ4サイズの全7モデルをそろえ、骨組みのリニューアルで対応車種も拡大。

真夏の車内環境を見直したい人にうれしい新モデルです。

セイワ「Radi-Cool 車用サンシェード」





商品名：Radi-Cool 車用サンシェード発売元：株式会社セイワ発売時期：2026年4月タイプ数：2タイプモデル数：全7モデル機能：遮熱率60％、遮光率100％、UVカット率100％（UPF50+）放射冷却素材「Radi-Cool」生地を採用

本商品は、太陽光を反射しながら受けた熱を外へ放出する放射冷却素材「Radi-Cool」を使った車用サンシェードです。

自社試験ではダッシュボード表面温度が最大33.4℃低下したとされ、急激な車内温度上昇の抑制やエアコン効率の向上も期待できます。

遮熱率はJIS L 1951準拠、紫外線遮蔽率はJIS L 1925準拠、遮光率はJIS L 1055 A法準拠で第三者機関が測定。

なお、これらの数値は生地状態での測定値で、製品本体の性能値ではありません。

ワンタッチ傘型タイプ





品番：IMP428、IMP429、IMP430サイズ：S、M、L価格：各4,280円（税込）方式：ワンタッチ式改良点：骨組みリニューアル、持ち手を2cm延長

傘のようにパッと開くワンタッチ式で、乗車直後や降車前にもスムーズに装着しやすいタイプです。

2026年モデルでは骨組みを見直したことで適合車種が大幅に拡大し、さらに持ち手を2cm延長することで開けやすさと誤作動の起こりにくさにも配慮しています。

ルームミラーやドライブレコーダーを避けて設置しやすいスリット構造に加え、ダッシュボードに傷がつきにくいシャフトレス仕様もポイント。

柔軟に可動する骨の先端で、さまざまな形状のピラーにフィットします。

ポップアップタイプ





品番：IMP435、IMP436、IMP437、IMP438サイズ：S、M、L、LL価格：S、M、Lは各3,280円（税込）、LLは3,580円（税込）方式：ポップアップ式改良点：骨組みリニューアル、LLサイズ追加

サッと広がるポップアップ式は、取り出してすぐ装着しやすい手軽さが魅力です。

2026年モデルでは骨組みのリニューアルに加え、新たにLLサイズが追加され、大型車まで幅広く対応できるラインナップになります。

こちらもスリット構造を採用し、ルームミラーやドライブレコーダーを避けながら設置可能。

収納袋はそのままハンドルカバーとして使えるため、炎天下で熱くなりやすいハンドルの保護にも役立ちます。

放射冷却素材の性能





「Radi-Cool」は、断熱や遮熱だけでなく、蓄熱を抑えながら熱を効率的に外へ逃がす点が特長の素材です。

太陽光を遮るだけではなく、受けた熱を放出する“放射冷却”の原理を生かし、「遮る」と「逃がす」を両立しています。

車内の暑さ対策はもちろん、エアコン使用時の効率向上や、車内装備への熱ダメージ軽減も期待できる設計。

猛暑日のおでかけや通勤時に頼もしい1枚です。

真夏の車内温度上昇を抑えたい人に向けて、サイズと使い方から選べる全7モデルがそろいます。

コンパクトに収納しやすい設計や、ミラー周りを避けやすい構造など、日常使いしやすい工夫にも注目です。

暑さが厳しくなる時期のドライブを少しでも快適にしたい人は、対応サイズを確認して選んでみてはいかがでしょうか。

セイワ「Radi-Cool 車用サンシェード」の紹介でした。

よくある質問

Q. Radi-Cool 車用サンシェードは何サイズ展開ですか？

A. 傘型タイプはS、M、Lの3サイズ、ポップアップタイプはS、M、L、LLの4サイズです。

合計で2タイプ、全7モデルが展開されており、2026年改良モデルでは対応車種の幅も広がっています。

Q. どのような暑さ対策効果がありますか？

A. 放射冷却素材「Radi-Cool」生地を採用し、遮熱率60％、遮光率100％、UVカット率100％の性能を備えています。

自社試験ではダッシュボード表面温度が最大33.4℃低下したとされ、車内温度上昇の抑制が期待できます。

Q. 価格はいくらですか？

A. ワンタッチ傘型タイプはS、M、Lの各サイズが税込4,280円です。

ポップアップタイプはS、M、Lが各3,280円、LLサイズが3,580円で販売されています。

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