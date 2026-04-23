「家のご飯が保育園と全然違った」新疆ルーツの女性YouTuberが明かす“幼少期の記憶”
“今ドキの女子”が父親と、中国で起こった政治運動「文化大革命」というちょっとヘビーな内容について話す動画が話題になった、YouTuberの「ゆのイカ」さん。
実は両親が中国・新疆ウイグル自治区出身の少数民族「シベ族」であるという異色のバックグラウンドを持つゆのイカさんに、両親が少数民族だからこその体験や、幼少期から何度も訪れた両親の故郷での思い出について聞いた。（記事は全2回の2回目）
◆保育園の料理と家の料理が全然違う！ 母とのシベ料理作りを撮影
――ゆのイカさんご自身は日本生まれ日本育ちなんですよね。ご両親がシベ族ということで「他の家庭とは少し違っているかも」と感じたことはありますか？
ゆのイカ：はい、私自身は日本で生まれてずっと日本で育っているので、服装や髪型・メイク、食の好みなどは完全に他の日本人の子と変わらないと思います。
振り返ると一番古い記憶は「家で出る料理が、保育園のご飯と全然違うな」と感じたことかも。小学校に入ると、本名が日本風ではないので「なんでそういう名前なの？」と聞かれたこともありました。あとは実家のインテリア。母が帰省の際に故郷で購入することがあるのでエキゾチックな雰囲気です。私は頻繁に新疆に行くけど周りは新疆のことを全然知らないし、時折両親がシベ語や中国語で会話をすると分からないということもあります。いじめられたりとか困ったりしたことはないのですが、そういった出来事の積み重ねで幼いながらになんとなく「他の家とは違うんだな」とは理解していたと思います。
唯一食事については困ったことがありました。シベ料理は酸味と辛味が比較的強く、羊肉が使われることが多いです。本当に小さいときは、シベ族の家庭料理を抵抗なく食べていたのですが、成長するにつれて日本の給食や外食に慣れてシベ料理が口に合わなくなってしまって……。私が食べられないメニューばかりのとき、母は私のためだけにハンバーグやオムライスなどの好物を用意してくれていました。今は昔よりも食べられるシベ料理が増えました。
――お母さんの愛情を感じます。動画ではお母さんと一緒にシベ料理を実際に作っているところもアップされていましたね。
ゆのイカ：わがままなんですが、好きなシベ料理だけはよく食べていました（笑）。動画で作っていたかぼちゃの肉まんもその一つです。
新疆料理のお店は池袋などにあるみたいですが、シベ料理の店はおそらく日本にないのではないでしょうか。そのためシベ料理を食べるには、今のところ自分で作るか、新疆のシベ料理屋さんに行くしかありません。動画に材料や作り方を紹介したところ、実際に作ってSNSでアップしてくださった方がいてうれしかったです！母もとても喜んでいました。
◆記憶に残る新疆の雄大な自然。列車のトイレ事情に衝撃
――幼少時は頻繁に新疆を訪れていたということですが、当時の思い出を教えてください。
ゆのイカ：祖父母や親戚の家に行くために、数年に一度は新疆を訪れていました。移動時間は結構長くて、場所によっては寝台列車に乗ることもありましたね。寝台列車は2〜3段ベッドになっていて、一番上の段でも柵が申し訳程度にしかついていないので「寝返りしたら落ちちゃう！」とびっくりしていました。
あとは、トイレに入ったら穴が空いているだけで線路が見えていて。母に聞いたら「この辺は日本と違って乾燥しているから、時間が経ったら水分が抜けるから大丈夫」と言われたのもとても衝撃的でした。
移動中の景色が自然豊かできれいだったことは今でもよく覚えています。田舎の方に行くと手作りの建物もあって日本とは全然違う風景です。親戚の家では牛を飼っていて乳搾りをさせてもらったこともあります。
実は両親が中国・新疆ウイグル自治区出身の少数民族「シベ族」であるという異色のバックグラウンドを持つゆのイカさんに、両親が少数民族だからこその体験や、幼少期から何度も訪れた両親の故郷での思い出について聞いた。（記事は全2回の2回目）
◆保育園の料理と家の料理が全然違う！ 母とのシベ料理作りを撮影
ゆのイカ：はい、私自身は日本で生まれてずっと日本で育っているので、服装や髪型・メイク、食の好みなどは完全に他の日本人の子と変わらないと思います。
振り返ると一番古い記憶は「家で出る料理が、保育園のご飯と全然違うな」と感じたことかも。小学校に入ると、本名が日本風ではないので「なんでそういう名前なの？」と聞かれたこともありました。あとは実家のインテリア。母が帰省の際に故郷で購入することがあるのでエキゾチックな雰囲気です。私は頻繁に新疆に行くけど周りは新疆のことを全然知らないし、時折両親がシベ語や中国語で会話をすると分からないということもあります。いじめられたりとか困ったりしたことはないのですが、そういった出来事の積み重ねで幼いながらになんとなく「他の家とは違うんだな」とは理解していたと思います。
唯一食事については困ったことがありました。シベ料理は酸味と辛味が比較的強く、羊肉が使われることが多いです。本当に小さいときは、シベ族の家庭料理を抵抗なく食べていたのですが、成長するにつれて日本の給食や外食に慣れてシベ料理が口に合わなくなってしまって……。私が食べられないメニューばかりのとき、母は私のためだけにハンバーグやオムライスなどの好物を用意してくれていました。今は昔よりも食べられるシベ料理が増えました。
――お母さんの愛情を感じます。動画ではお母さんと一緒にシベ料理を実際に作っているところもアップされていましたね。
ゆのイカ：わがままなんですが、好きなシベ料理だけはよく食べていました（笑）。動画で作っていたかぼちゃの肉まんもその一つです。
新疆料理のお店は池袋などにあるみたいですが、シベ料理の店はおそらく日本にないのではないでしょうか。そのためシベ料理を食べるには、今のところ自分で作るか、新疆のシベ料理屋さんに行くしかありません。動画に材料や作り方を紹介したところ、実際に作ってSNSでアップしてくださった方がいてうれしかったです！母もとても喜んでいました。
◆記憶に残る新疆の雄大な自然。列車のトイレ事情に衝撃
――幼少時は頻繁に新疆を訪れていたということですが、当時の思い出を教えてください。
ゆのイカ：祖父母や親戚の家に行くために、数年に一度は新疆を訪れていました。移動時間は結構長くて、場所によっては寝台列車に乗ることもありましたね。寝台列車は2〜3段ベッドになっていて、一番上の段でも柵が申し訳程度にしかついていないので「寝返りしたら落ちちゃう！」とびっくりしていました。
あとは、トイレに入ったら穴が空いているだけで線路が見えていて。母に聞いたら「この辺は日本と違って乾燥しているから、時間が経ったら水分が抜けるから大丈夫」と言われたのもとても衝撃的でした。
移動中の景色が自然豊かできれいだったことは今でもよく覚えています。田舎の方に行くと手作りの建物もあって日本とは全然違う風景です。親戚の家では牛を飼っていて乳搾りをさせてもらったこともあります。