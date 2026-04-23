犬に友達は必要？

犬に友達が必要であるかどうかは、その犬の性格によって大きく異なると言えます。

また、犬に友達が必要であるかどうかは一概には言えず、人間のように「友達がいなくて寂しい…」といった概念が犬にあるかどうかも分かりません。

もしも愛犬が人間と遊ぶことが好きな犬であれば、飼い主や家族以外にも人間の友達がいることで、より楽しく豊かな生活を送ることができるのではないでしょうか。

犬の友達は必ずしも「犬」でなければならないというわけではなく、「人間」の友達でもよいですし、「猫」の友達でも、他の動物の友達でもよいのです。

犬同士で交流させるメリット

1.社会性を身につけるための学びになる

犬同士で交流させるメリットは、社会性を身につけるための学びになることです。

犬同士の交流は、社会性を育てるための重要な役割を果たします。犬同士でなければ学ぶことができないコミュニケーションがあるのです。

子犬の場合では、社会化期と呼ばれる期間があり、「他の犬にどこまで近づいてもよいのか」「他の犬が嫌がる自分の行動は何か」といったことを実際に体験しながら学ぶことができます。

将来的な犬同士の争いやトラブルを起こしにくくなるという利点があります。

2.ストレスの発散になる

犬同士で交流させるメリットは、ストレスの発散になることです。

飼い主とのお散歩や遊びを通じて発散されるストレスもありますが、人間とでは犬の本能的な欲求が十分に満たされないことがあります。

犬同士でおもちゃを引っ張り合ったり、犬同士で追いかけっこをしたり、犬同士でじゃれ合うなどすることは、犬同士であるからこそ満たされる本能的な行動なのです。

3.適度な運動量を確保することができる

犬同士で交流させるメリットは、適度な運動量を確保することができることです。

飼い主とのお散歩や遊びをするときよりも、犬同士で遊びをするときの方が運動量が増える傾向にあります。

とくに活発な犬同士での遊びであるときは、走る・止まる・方向転換をするなど、思いっきり全身を使った運動を楽しむことができ、エネルギーの消費は大きくなります。

適度な運動量の確保ができるということは、筋力や体力の維持にも繋がりますし、肥満や病気の予防など健康面にも大きなメリットが得られるでしょう。

犬同士で遊ばせる際の注意点

犬同士で遊ばせるときは、お互いの安全を徹底して管理すること、犬同士の相性を見極めることが重要であると言えます。

相手への配慮をしながら遊ぶことができる犬であっても、あまりにも体格差がある場合では、思わぬ怪我の原因になってしまうことがあります。

落ち着いた性格である犬と、遊び盛りでやんちゃな性格である犬とでは、遊び方に大きな違いが生じる場合があります。

たとえば、犬同士で追いかけっこをして遊ぶ場合では、お互いが「追いかける側」にも「追われる側」にもなることが「遊びである」と言えます。

どちらかが執拗に追いかけたり追いかけられたりする場合では、一緒に仲良く遊ぶ相手としては相性が合わないと言えるでしょう。

まとめ

犬同士で交流させるメリットを3つ解説しました。

社会性を身につけるための学びになる ストレスの発散になる 適度な運動量を確保することができる

友達がおり、犬同士で交流させることには、社会性の向上やストレスの発散、運動量の確保などのメリットがあります。

だからといって、必ずしも友達が必要であるわけではありません。また、友達は犬でなくても、人間でも猫でも構いません。

愛犬は一緒に遊ぶ友達を必要としているのか、誰かと一緒に遊ぶことを望んでいるのか、愛犬の気持ちを最優先に考えてあげましょう。