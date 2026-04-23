ソフトバンクは、キャリア決済の利用でPayPayポイントを還元する春のキャンペーンを開始した。期間は5月31日まで。

App StoreやGoogle Playでの支払いにまとめて支払いを利用することで、最大1万ポイントが還元される。対象は、初めてキャリア決済を利用するユーザー、または2025年5月1日～2026年4月22日までの期間に一度も利用がなかったユーザーに限定される。

期間中に100円以上の利用があればポイント還元の対象となり、利用総額が大きくなるほど付与されるポイントも増加する。100円以上の利用で100ポイントが付与され、11万円以上の利用で1万ポイントが付与される。

ワイモバイルやLINEMOユーザーも対象で、参加するには、専用フォームからの応募を完了させる必要がある。特典のPayPayポイントは、7月以降に順次付与される。付与されるポイントはPayPay公式ストアなどで利用できる。出金や譲渡はできない。還元を受けられる対象のサービスには、アップルの各種配信サービスやiCloud、Google Playのストア決済などが含まれている。

利用金額と付与ポイントの詳細 利用合計金額（税込） 付与されるPayPayポイント 11万円以上 1万ポイント 5万5000円以上 5000ポイント 2万2000円以上 2000ポイント 3300円以上 300ポイント 1500円以上 150ポイント 100円以上 100ポイント