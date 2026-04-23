19歳バドミントン女子が「もう最高すぎる！」海外からも絶大な人気　“モデル姿”披露で「メチャかわいいですね」

バドミントン女子の宮崎友花がモデル姿を披露した(C)Getty Images

バドミントン女子で19歳の宮崎友花がモデル姿を披露し、ファンの間で多くの関心が寄せられている。

大手スポーツ用品メーカーの「ヨネックス」はバドミントン専門インスタグラムで宮崎と共同で更新。2026年の春夏コレクションとして、モデルになった宮崎の写真を掲載し「すでに次のステージにいる。スピードこそが、彼女の最大の武器だ」と記した。

【写真】19歳のバドミントン女子・宮崎友花がモデルを務めた様子をチェック

この投稿にはファンから「メチャかわいいですね」「トモカちゃん、もう最高すぎる！」「輝ける少女」といった反応が寄せられた。

宮崎は2024年全日本選手権の女子シングルスで初優勝を果たすと、昨年末の同選手権では準優勝と、結果を残している。日本だけでなく、海外からの人気も高い期待の星だ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]