◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)

「1番・投手兼DH」で出場し、6回無失点の好投を披露したドジャースの大谷翔平選手についてロバーツ監督が評価しました。

大谷選手はこの試合、最速100.6マイル（約162キロ）をマーク。初回は1番・アダメス選手を159キロのストレートで三振、3番・チャプマン選手にはスイーパー、5番・シュミット選手もスイーパーで三振を奪うなどアウトは全て三振を奪う立ち上がりを見せました。

球数少なく両チーム無得点で迎えた6回、大谷選手は2アウトから連打で2塁3塁のピンチを迎えると、シュミット選手をスイーパーで三振。マウンドで大きなガッツポーズを見せました。

大谷選手はここで降板し6回91球、被安打5、7奪三振、無四球、無失点の内容で防御率は0.38となりました。

この日の大谷選手の投球にロバーツ監督は「彼は本当に素晴らしかった。立ち上がりから分かった。精神状態も良かったし、球速も出ていた。今夜は彼から点を取るのは難しいだろうと思っていた。ただ残念ながら、打線が援護できなかった。とはいえ、マウンドでの彼の出来については、もう言葉が出ないくらい素晴らしかったよ」と賛辞を送りました。

6回91球での降板について「序盤から球速が出ていて、おそらく今季最高レベルだったと思う。6回はかなり力を使っていた。全力を出していたね。アドレナリンを使い切ると、次の回でも同じ状態を作るのは難しい。そこに疲労も加わる。まだ4月だし無理はさせない。無理をさせて、望まない結果になるのは避けたいからね」と、説明しました。

チームは7回から登板したドライヤー投手が3失点。打線も合計4安打に抑えられ0-3で敗れました。「ジャック（ドライヤー投手）、その後のベシアやタナー（スコット投手）で締めるプランにも自信はあった。ただ7回を抑えられなかった。それも野球だよ」とコメントしました。