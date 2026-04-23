ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、4月25日から、シリーズ累計販売枚数1100万枚（販売期間2009年4月1日〜2026年2月14日の期間における同社「アイシャツ」シリーズの累計販売枚数実績。同社調べ）を誇る完全ノーアイロンシャツ（耐洗濯性で形態安定性(W&W性)の最高水準の5級をクリアした生地を使用している。検査結果は、判定用生地を用い日本工業規格（JIS L 1930 C4M法タンブル乾燥）に基づき試験し、1〜5級に等級づけしたもの）「iShirt（アイシャツ）」の技術を応用した高機能ビジネスポロシャツ「アイポロ」シリーズの新作3種を、全国のはるやま店舗で発売する。

夏の暑さが年々増している中、オフィスカジュアルの浸透によって、夏のビジネスウェアとしてポロシャツの需要が高まっている。その一方で、多くのビジネスパーソンが「衿元の崩れ」や「カジュアルすぎる見た目」に悩みを抱えている。

同社で長年スーツを製作してきた知見を活かし、同シリーズでは人の姿勢に沿った3D立体パターンと、ワイシャツ同様の「台衿」を採用することで、ジャケットを羽織っても美しく立つ衿元と、動きやすさを劇的に向上させた立体的なシルエットを実現した。さらにアイシャツ独自の完全ノーアイロン（耐洗濯性で形態安定性（W＆W性）の最高水準の5級をクリアした生地を使用している。検査結果は、判定用生地を用い日本工業規格（JIS L 1930 C4M法タンブル乾燥）に基づき試験し、1〜5級に等級づけしたもの）機能を備え、洗濯後の手入れも不要だという。

今回の新作は、それぞれ異なる夏の「不快」を解決する3つのカテゴリーで展開する。オフィスカジュアルのスターターアイテムとして最適な洒落感のありながら、キシリトール加工による暑さを軽減する着心地を実現した「デニム見えシャツ」、汗を吸い込むことでより冷涼感が増す高通気素材の「バイオセンサーシャツ」、そして特殊な素材によって圧倒的な速乾性を誇り、常にサラッとした肌触りをキープする「ドライキューブシャツ」。いずれも抗菌防臭加工を施しているため、暑い日の気になる汗のニオイを軽減。通勤時にかいた汗を一日中気にせずに過ごせるため、ビジネスパーソンのパフォーマンス向上をサポートする。

［小売価格］

アイポロ デニム見え半袖ポロシャツ：5690円

アイポロ バイオセンサー半袖ポロシャツ：5690円

アイポロ ドライキューブ半袖ポロシャツ：5690円

（すべて税別）

［発売日］4月25日（土）

はるやま商事＝https://haruyama.jp