羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。進行の仕方など「勉強になる」と日々研究している人気芸人を実名で明かした。

番組パーソナリティーの元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏とテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥アナ。休日での過ごし方について話が及ぶと「旅行はそんなに行ってないですね。行かなくて大丈夫。おうちにいる」と羽鳥アナ。アシスタントのアシスタントの原千晶アナウンサーが「日々お忙しいから」とフォローするも、玉川氏は「違う」と即否定。羽鳥アナも「そんな忙しくもない時もある。家でテレビを見ている、地上波」と明かした。

玉川氏は「結局それも研究なんですか？」と振ると、「ちょっと研究になっているのかもしれないです。ただ楽しくやっているから、もう苦じゃないですけど、テレビ見ている」と羽鳥アナ。そんな中でも、TBSの安住紳一郎アナウンサー、さらに「くりぃむしちゅー」上田晋也の名前を挙げ、「勉強になる」とした。

「芸人さんでも全然違う分野としてやっぱり参考になる？」という質問に、羽鳥アナは「そうですね。芸人さんの（方式）をそのままアナウンサーがまねすると、たぶん危険地帯に入りますけど。方式は勉強になります。“なるほど、ここでそういうことを言うんだ”“ここからそういう角度からやるんだ”とかっていうのは凄い勉強になる」と話した。