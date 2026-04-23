【夢庵】『国産赤肉メロンデザート』を販売開始、メロンをまるっと半玉使ったサンデーなど
夢庵は、2026年4月23日から5月20日までの間、『国産赤肉メロンデザート』7種を販売する。
2025年に、20万食以上販売した人気スイーツ「メロンデザート」が今年も登場する。メロンの名産地である茨城県産･熊本県産など、その時期においしい旬のものを厳選してリレー形式で提供する。「クインシーメロン」や「レノンメロン」など、品種にもこだわった赤肉メロンを使用している。
やわらかいぎゅうひに、さわやかな甘みの国産赤肉メロン･小倉あん･ホイップを自分で包んで完成するメニュー。一口サイズの大福が4つでき、食後にもぴったりのサイズ。
【内容】
赤肉メロン、小倉あん、ぎゅうひ、ホイップ
赤肉･青肉メロンを使用したジューシーなメロンパルフェ。新鮮な国産赤肉メロンと果肉入りのメロンソース、濃厚なソフトクリームの組み合わせ。
【パフェの中身】
国産赤肉メロン、北海道濃厚ソフト、赤肉メロンソース(国産ではない)、アンデスメロンゼリー
甘くジューシーな味わいと、なめらかな食感の国産赤肉メロンを半分使用し、アンデスメロンを使ったゼリーと北海道濃厚ソフトをトッピングした。◆「赤肉メロンのソフト白玉あんみつ」(税込824円)
◆「赤肉メロンの白玉あんみつ」(税込714円)
国産赤肉メロンに、十勝産小豆を使用した小倉あん、国産天草60%使用の寒天、沖縄県西表島産の黒糖使用の黒蜜を合わせた和スイーツ。◆「赤肉メロンの甘味三彩」(税込769円)
【内容】
〈1〉夢庵プリン
〈2〉アンデスメロンゼリー
〈3〉赤肉メロンソースソフト
夢庵では、ランチ(平日17時まで)限定で、サービス価格(税込329円)のスイーツを提供している。ラインアップは、「北海道濃厚ソフト」「夢庵プリン」「黒糖ゼリーソフト」の3種。
税込329円〜ランチスイーツ
このほか、「抹茶ゼリーソフト」(税込549円)、「ソフト白玉あんみつ」(税込659円)、「黒蜜きなこソフト」(税込439円)なども取りそろえる。
北海道濃厚ソフト×和素材のスイーツ