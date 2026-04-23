【略語クイズ】「American comics」の略語は？この問題は即答してほしい！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「American comics」の略語は？
「American comics」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、カタカナ4文字で表しますよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「アメコミ」でした！
アメコミとは、その名の通りアメリカの漫画のことで、代表的な作品として「スーパーマン」や「バットマン」、「スパイダーマン」などが挙げられます。
ちなみに、冊子が右側に綴じられていることが一般的な日本の漫画に対して、アメコミは左上から右上に読み進めていくため、冊子が左側に綴じられているそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『ORICON NEWS』
ライター Ray WEB編集部