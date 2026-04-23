【略語クイズ】「American comics」の略語は？この問題は即答してほしい！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「American comics」の略語はなんでしょうか？

正解は「アメコミ」でした！

アメコミとは、その名の通りアメリカの漫画のことで、代表的な作品として「スーパーマン」や「バットマン」、「スパイダーマン」などが挙げられます。

ちなみに、冊子が右側に綴じられていることが一般的な日本の漫画に対して、アメコミは左上から右上に読み進めていくため、冊子が左側に綴じられているそうですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『ORICON NEWS』