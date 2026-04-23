FANTASTICS八木勇征、金髪ロング姿公開で反響相次ぐ「美しすぎて言葉失う」「別人級」
【モデルプレス＝2026/04/23】FANTASTICSの八木勇征が4月21日、自身のInstagramを更新。金髪ロングの姿を公開し、話題となっている。
【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「別人級」麗しい金髪ロング姿公開
八木は自身が出演する映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）についてつづり、金髪ロングがトレードマークのキャラクター・神々廻（ししば）役の姿を披露した。「公開日までもう少し お楽しみに」とも記している。
この投稿には「美しすぎて言葉失う」「別人級」「映画が楽しみ」「格好良すぎるビジュアル」「美しさが溢れてる」「早く見に行きたい」「圧倒的な美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「別人級」麗しい金髪ロング姿公開
◆八木勇征、金髪ロングヘア姿公開
八木は自身が出演する映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）についてつづり、金髪ロングがトレードマークのキャラクター・神々廻（ししば）役の姿を披露した。「公開日までもう少し お楽しみに」とも記している。
◆八木勇征の投稿に反響
この投稿には「美しすぎて言葉失う」「別人級」「映画が楽しみ」「格好良すぎるビジュアル」「美しさが溢れてる」「早く見に行きたい」「圧倒的な美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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