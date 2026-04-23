北海道から関東の太平洋側の地域では、明日24日以降は天気が回復するでしょう。週末は夏日一歩手前の気温となる所もありますが、朝晩は冷えますので、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されている地域では、非常用持ち出し袋に上着や毛布を準備しておいてください。27日から28日にかけてと、ゴールデンウィーク後半は雨が降るでしょう。崖崩れなどに注意してください。

明日24日(金)は天気回復 土日も晴れ

明日24日(金)は低気圧が日本の東へ抜け、天気が回復に向かう見込みです。北海道から関東の太平洋側の地域では、広く日差しが届くでしょう。

明後日25日(土)と26日(日)も広く晴れる見込みです。日中は各地で過ごしやすい陽気の所が多いでしょう。26日(日)は、東北では暖かい空気が流れ込んで、夏日一歩手前の気温となる所もありますが、朝晩は5℃くらいまで気温が下がります。非常用持ち出し袋には防寒用の上着や毛布などを入れておいてください。



次に雨が降るタイミングは27日(月)から28日(火)にかけてとなりそうです。

低気圧が本州付近を進むため、27日(月)は関東から東北南部で雨で、28日(火)は東北と北海道で雨が降るでしょう。現時点での予想では、大雨になることはない見込みですが、揺れの大きかった地域では、地盤が緩んで崖崩れが発生しやすくなっている所もあるとみられますので、崖や斜面などには近づかないようにしてください。

5月3日(日・祝)〜 くもりや雨の日が多い

ゴールデンウィークに入って、29日(水・祝)から5月2日(土)にかけては晴れる所が多い見込みですが、大型連休後半の5月3日(日・祝)以降は、関東でくもりや雨の日が多くなりそうです。

北海道も3日(日・祝)以降、雨の降る日が多いでしょう。東北は日差しが出ますが、所々で雨が降りそうです。



大型連休中は、極端な暑さや寒さはない見込みです。ただ、東北から関東では日中の最高気温が22℃〜23℃前後で、体が暑さに慣れていないこの時期は熱中症にかかりやすいため、十分注意が必要です。

北海道〜関東 長野県も地震への備えを

三陸沖では、20(月)午後4時から今日23日(木)午後2時までに、震度1以上の地震を24回観測しています。発生から1週間程度は、同程度またはさらに強い地震が発生する可能性があるため、注意が必要です。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されている、北海道から千葉県にかけての182市町村では、27日(月)にかけて地震や津波からすぐに逃げられるような「特別な備え」と、避難経路確認などの「日頃からの地震への備えの再確認」をしてください。



また、18日(土)に震度5強と震度5弱の地震を観測した長野県でも、今日23日(木)未明に最大震度3の地震が発生していて、大きな地震が発生する可能性がありますので、十分注意してください。

対象の地域以外でも、平時から災害への備えを進めておいてください。

災害への備え〜昼〜

地震はいつ襲ってくるかわかりません。地震の発生に備え、昼間外出するときは、身元や緊急連絡先がわかるものを持っておきましょう。常備薬・病名や処方箋のメモ、少量の飲み物や食料もあるといいでしょう。



また、日頃から家族で、避難場所や避難後に集合する場所、避難後の連絡方法なども話し合っておきましょう。

災害への備え〜夜〜

夜の避難に備え、避難グッズやスニーカー、携帯電話など必要なものは枕元に置いておくといいでしょう。懐中電灯も用意して、外に出る場合は、危険な場所がないかしっかり状況を確認するようにしてください。