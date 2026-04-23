「リリックV」はフル電動SUV初のVシリーズ。一充電航続距離は471km

キャデラック・リリックV｜Cadillac Lyriq V

キャデラックは1950年のル・マン24時間レース初参戦以降、モータースポーツに果敢に挑んできた。その経験で培ったテクノロジーと走りへの情熱を市販車として具現化したのが「Vシリーズ」だ。

モータースポーツで得た英知が結集された特別なモデルであると同時に、ゼネラルモーターズ全体における高性能と技術のベンチマークとして位置づけられている。その歴史は、初の市販モデル「CTS-V」が登場した2004年まで遡る。現在、モータースポーツでは「キャデラックVシリーズR」が、IMSA／WECで活躍しており、「リリック V」と同じ“V”のロゴが輝いている。

フル電動SUVとして初めてのVシリーズとなる「リリックV」は、BEVならではの俊敏かつシームレスな加速性能を最大限に生かし、卓越したスポーツ性能を発揮する。デュアルモーターAWDが生み出す646ps/904Nmは、専用ドライブモードによりキャデラック史上最速となる0-96km/h加速3.3秒という異次元の加速性能を実現。バッテリー容量は95.7kWhで、一充電航続距離はWLTPモードで471kmと発表された。

リリックV専用にセットアップされた前後マルチリンク式のサスペンションはラグジュアリーSUVにふさわしい快適性を保ちつつ、力強い走りと優れた旋回性能を両立。フロントのブレーキシステムにはブレンボ製6ピストンパフォーマンスキャリパーを標準装備し、強力な制動力で圧倒的なパワーとトルクを受け止める。

指先の操作でエネルギーを回生するブレーキ「バリアブル・リジェン・オンデマンド」は、ベースモデルと同様、物理ブレーキのフェードを回避しながら車両制動が可能。パドル操作のみで完全停止まで制御する。

ドライブモードは走行シーンに合わせて5モードを設定。「ツアー」「スポーツ」「スノー／アイス」に加え、アクセルレスポンスやブレーキフィール、サスペンションとステアリング、サウンドエンハンスメントに至るまで、好みに応じて各種設定を記録できる「マイモード」、そしてリリックV専用の「Vモード」を装備。

「Vモード」は「マイモード」と同様にカスタマイズ可能で、ステアリングホイールに備わる「Vモード」ボタンを2度押すと通常走行時の車両姿勢電子制御が低減される「コンペティティブ」モードとなり、一時的に駆動出力をオーバーライドし、アクセルを踏み込んだ瞬間に圧倒的なトルクを解き放ち、サーキットでのプロフェッショナルなドライビングが可能となる。さらに長押しすればローンチコントロールが利用可能な「ヴェロシティマックス」モードへ移行し、レーシング由来の圧倒的なパワーと加速が体感できる。

※「コンペティティブ」「ヴェロシティマックス」モードはクローズドコースのみ使用可能

キャデラック・リリックV｜Cadillac Lyriq V

全長5005×全幅1985×全高1640mm、ホイールベース3085mmの寸法を持つエクステリアは、ローダウン化されたフォルムに22インチの大径ホイールが目をひく。

長いフロントフードからルーフラインへと連なる流麗なサイドシルエットに加え、リリックV独自のフロントフェイシアやサイドロッカーデザインがスポーティと洗練を融合。キャデラックならではのラグジュアリーデザインを具現化している。バックドアには“Vシリーズ”のロゴがあしらわれ、比類なき存在感を放つ。

インパネに備わる対角33インチを誇る大型LEDディスプレイはVシリーズ専用の構成画面を備え、必要な情報を瞬時にドライバーに伝える。

キャデラック・リリックV｜Cadillac Lyriq V

ハイパフォーマンスEVならではの、新たなサウンド体験

ステアリングホイール中央のVバッジ、ステアリングアームに赤く輝くVモードボタン、そしてレーザーアブレーション加工が施されたステアリングホイール下部の装飾やアルミニウム製のパドルなど、細部にわたる演出はリリック Vが特別なモデルであることを主張する。

さらにVロゴが刻まれたパーフォレーテッドナッパレザーシートのフロントシートは、長時間のドライブにも対応する快適さと適度なホールド感を併せ持ち、シートベンチレーションも備わる。

フロントシートのヘッドレスト内部にはスピーカーを装備。ノイズレスなインテリア空間と23個にもおよぶスピーカーから構成されるAKGスタジオ オーディオシステムは、Dolby Atmosによる極上の3D音響を実現する。さらに、EVSE（Electric Vehicle Sound Enhancement）が走行状況に応じたサウンドを生成し、AKG製車載オーディオを介して再生。そのサウンドとシンクロした音を、車外向けの2基の専用スピーカー（45W）からVES（Vehicle Exterior Sound）として発信。ハイパフォーマンスEVならではの、新たなサウンド体験を提供する。

リリックVには「Googleビルトイン」が搭載されており、車両が常にインターネット回線と接続され、必要なデータ通信は新車から8年間無償で利用できる。「Googleマップ」「Googleアシスタント」「Googleプレイストア」を通じたさまざまな機能にアクセスでき、音声によるエアコンの温度調整、ナビゲーション操作、音楽再生、メッセージ送信、通話などが行える。また、アプリをダウンロードすることで駐車中の映画視聴やウェブ閲覧も楽しる。さらに、「myCadillacアプリ」を使用することで、現在の車両状態もスマートフォンから確認可能だ。

SPECIFICATIONS

キャデラック・リリックV｜Cadillac Lyriq V

ボディサイズ：全長5005×全幅1985×全高1640mm

ホイールベース：3085mm

乗車定員：5人

車両重量：2680kg

フロントモーター最高出力：191kW（260ps）/15500rpm

フロントモーター最大トルク：361Nm（36.8kgf-m）/0-1000rpm

リヤモーター最高出力：284kW（386ps）/15500rpm

リヤモーター最大トルク：543Nm（55.4kgf-m）/0-1000rpm

システム最高出力：475kW（646ps）

システム最大トルク：904Nm（92.2kgf-m）

駆動方式：AWD

0-96km/h加速：3.3秒

バッテリー容量：95.7kWh

WLTCモード一充電走行距離：471km

税込車両価格：1890万円