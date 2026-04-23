フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダル、世界選手権４度優勝の坂本花織さん（２５）が２３日、都内の味の素本社を訪れ、トークショーを行った。五輪シーズンだった今季、食事面でのサポートを同社から受けていた坂本さんは「年間を通して病気で寝込んでしまう日がすごく多くて１番の課題だったが、サポートをいただいて大きく体調を崩すのが減った。日々の練習を充実できた」と感謝した。

坂本さんは、昨季は４０日間、体調不良で練習を休んでしまったというが、食事サポートを受けた今季は、たった１度の体調不良にとどまったと話した。徹底した３カ条は『大好きな白ごはんをしっかり食べる』、『胃腸を温めてから寝る』、『練習前後のアミノバイタル』。「過去２大会、平昌五輪と北京五輪は両方胃腸炎になって救急車で運ばれていて、『今年はどうかな、怖いな』と思っていたけど、味の素さんのおかげで元気に過ごすことができて良かった」と胸をなで下ろした。

トークショーの最後には、ミラノ・コルティナ五輪での決起集会で食べた１００キロカロリー以下の「ごほう美ティラミス」を手に、社員の前で“乾杯”の音頭を取った。坂本は「味の素の皆さまー！盛り上がる準備はできてるかー？！」と絶叫。交流会に参加していた社員も「おおー！」と大盛り上がりだった。最後に「新年度に向けて元気いっぱい、いけるかー？！それじゃあ、今年度も頑張るぞー！」と声を張り上げ、持ち前のキャラで笑いを誘った。