『日プ新世界』きょう101人→50人に！ 練習生が苦しい表情浮かべる第1回順位発表式
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の＃5が、4月23日（木）の21時00分からLeminoで独占無料配信される。今回、次のステージに進める、101人のうち上位50人が発表される。
【動画】苦しい表情を浮かべる練習生たちの姿が 『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』＃5予告
■残酷でドラマチックな運命の瞬間
先週配信された＃4では、生き残りをかけたグループバトルの「現場投票」個人順位が公開。現場評価1位をKOSUKE（照井康祐）が、ベネフィット合算後の順位ではMAKI（田中蒔）が1位を獲得し、波乱の展開に注目が集まった。
今夜配信される＃5では、いよいよ第1回順位発表式を実施。次のステージに進めるのは、101人のうち上位50人。予告映像では、崖っぷちであるプレッシャーに苦しい表情を浮かべる練習生たちの姿もあり、SNSでは推しである練習生たちの挑戦が続くことを切に願う声があふれている。
果たして50人の中に生き残るのは誰なのか、そして栄光の1位に輝くのは誰なのか、その残酷でドラマチックな運命の瞬間が映し出される。
また、順位発表の合間には練習生たちの個性が爆発する特別企画も配信される。歴代シリーズ恒例の「ダンスバトル」では、スペシャルMCとしてINIの木村柾哉が登場。ダンス自慢たちがガチバトルを繰り広げる中、予測不可能なパフォーマンスの連続に、MCやトレーナー陣も思わず驚愕する場面が見られた。
さらに、101人の練習生が選ぶ「ビジュアルNo.1」の発表も実施。投票した練習生からは「一目ぼれしました」といった普段の想いが打ち明けられるほか、選ばれた練習生が渾身のキュンセリフを披露するシーンも必見だ。
そのほか、練習生たちの合宿生活に密着した映像も公開。ナイトルーティーンを披露する姿や、部屋でおしゃべりを楽しむ仲むつまじい様子など、練習中とは異なる等身大の練習生たちの日常をのぞき見することができる。
【動画】苦しい表情を浮かべる練習生たちの姿が 『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』＃5予告
■残酷でドラマチックな運命の瞬間
先週配信された＃4では、生き残りをかけたグループバトルの「現場投票」個人順位が公開。現場評価1位をKOSUKE（照井康祐）が、ベネフィット合算後の順位ではMAKI（田中蒔）が1位を獲得し、波乱の展開に注目が集まった。
果たして50人の中に生き残るのは誰なのか、そして栄光の1位に輝くのは誰なのか、その残酷でドラマチックな運命の瞬間が映し出される。
また、順位発表の合間には練習生たちの個性が爆発する特別企画も配信される。歴代シリーズ恒例の「ダンスバトル」では、スペシャルMCとしてINIの木村柾哉が登場。ダンス自慢たちがガチバトルを繰り広げる中、予測不可能なパフォーマンスの連続に、MCやトレーナー陣も思わず驚愕する場面が見られた。
さらに、101人の練習生が選ぶ「ビジュアルNo.1」の発表も実施。投票した練習生からは「一目ぼれしました」といった普段の想いが打ち明けられるほか、選ばれた練習生が渾身のキュンセリフを披露するシーンも必見だ。
そのほか、練習生たちの合宿生活に密着した映像も公開。ナイトルーティーンを披露する姿や、部屋でおしゃべりを楽しむ仲むつまじい様子など、練習中とは異なる等身大の練習生たちの日常をのぞき見することができる。