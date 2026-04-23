４月２３日の東京株式市場で、日経平均株価が史上初めて一時、６万円を突破しました。



しかし、北海道内からは「実感なき好景気」などと冷静な声が聞かれました。



２３日朝の東京株式市場で、日経平均株価は一時、初めて６万円を突破しました。



２０２５年１０月に初めて５万円をつけて以降、およそ半年で１万円上昇しました。



懸念されていた中東情勢について、トランプ大統領がイランとの停戦を延長すると表明したことなどで、市場では戦闘終結への期待が高く、買いに繋がっているとみられます。





（札幌市民）「景気は良くなっているんでしょうけども、私自身実感はないですけどね。いろいろな物価は上がっているし。生活が厳しくなってきているのではないかというのが実感ですけどね」（札幌市民）「この間５万になったと思ったら、こんなに急に上がることがないのでびっくりしています」（記者）「実感はない？」（札幌市民）「ないですね。どっちかというとまだ物価高だなという印象の方が強いですね」（札幌市民）「会社の持ち株とNISAとやっています。NISAの日経が上がっていたりしたので、そういうのを見るとちょっと良くなっているのかなとは思うんですけど、肌感覚は全然。ちょっとでも生活がよくなればいいかなと思います」物価高が続く中、私たちの暮らしにどれだけ恩恵があるのか。道内からは冷静な声が聞かれました。