◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)

「1番・投手兼DH」で出場した大谷翔平選手が、6回無失点の好投を披露。チームは今季初の完封負けを喫しましたが、今季4度目の先発登板で投球回が規定投球回の24イニングに達し、防御率ランキングトップにランクインしました。

初回、3つのアウトを全て三振で仕留める上々の立ち上がりを見せた大谷選手。2回以降、4回まで3イニング連続で三者凡退とし、5回は1アウトからエリオト・ラモス選手にヒットを打たれ、初回以来の出塁を許しましたが、後続のドルー・ギルバート選手には、この日最速となる100.6マイル(161.9キロ)の速球を投げきり、空振り三振を奪い無失点で終えました。

6回もマウンドにあがりテンポよく2死を奪うと、後続に内野安打と2塁打を浴び、2、3塁に。この日初めて3塁にランナーを背負いますが、最後はギアをあげて気迫の投球。ケーシー・シュミット選手をスイーパーで空振り三振に仕留め、マウンド上で気合いの声をあげました。

大谷選手はこの日、6回91球、無失点5安打7奪三振の内容で降板。防御率0.38と向上させました。

素晴らしい成績を残しつつも、16日以来、規定投球回に達していなかったために個人成績ランキングには名を連ねていませんでしたが、中6日、6試合ぶりの登板で6イニングを投げギリギリ到達。そしてナ・リーグ防御率ランキングに、堂々トップでランクインしました。

ナ・リーグでは唯一0点台の防御率0.38。他の投手と比較しても飛び抜けた安定感をみせています。