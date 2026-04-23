マナマナが最大85％オフの大規模セール開催！人気ブランドやハイブランドのアイテムをお得にゲットするチャンス《4月24日・25日》

撮影衣装レンタル会社「mahna mahna（マナマナ）」は、2026年4月24日と25日の2日間限定で特別セールを開催します。

新品同様の掘り出し物やハイブランドの商品がお得に

CMや広告、雑誌撮影、テレビ収録、イベントなど、撮影用の衣装として使われたアイテムが最大85％オフになる特別セールを、南青山・骨董通りの「小原流会館」2階で開催します。

出品数は3000点以上で、商品状態が良好なものや、ほとんど新品同様の掘り出し物、ハイブランドの人気アイテムにも出合えるかも。

あらゆる撮影シーンに対応できる総合衣装レンタルのマナマナならでは、レディース・メンズのウェアからバッグやシューズ、アクセサリーなど、ジャンルを問わず多彩なラインアップを取り揃えています。

オフィスカジュアルやプライベートシーンでも使えるセレクトショップブランドのアイテムも多数登場するほか、高価格帯のデザイナーズブランドも手に取りやすい価格帯で数多く出品されます。

また、人気のブランドを1か所に集めた特別企画「pick up BRAND corner」を実施。トレンドや定番の人気ブランドの数々をラインアップしています。

なお、入場は予約や招待状など不要で、誰でも参加可能。エレベーター完備で、ベビーカーを利用していても安心。試着室もあり、ゆっくりと買い物を楽しめます。

開催日時は、4月24日11時から20時まで（最終入場19時30分）、4月25日10時から18時まで（最終入場17時30分）です。

会場は、小原流会館 2階（東京都港区南青山5-7-17）。

混雑状況によって入場規制を行う場合があります。掲載ブランドの商品は数量限定です。全て撮影用レンタル品のため新品ではありません。返品および交換はできません。

東京バーゲンマニア編集部