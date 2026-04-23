人命救助をしても嘲笑される残酷さ　元人気アイドルが必死の救命活動も、「救った事実」より「過去」を掘り返す韓国の一部世論

人の命を救ったからといって“過去”が消えるわけではない。それどころか、その善行すらもたった一言で踏みにじられてしまう。現在の韓国芸能界では、そのような後味の悪い現実が浮き彫りになっている。

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渦中の人物は、SUPER JUNIORの元メンバーであるカンインだ。

彼は4月15日に10年ぶりのデジタルシングル『LOVE IS PAIN』をリリースし、注目を集めていた。そんな折、カンインが脳出血で倒れたコメディアンのイ・ジンホを救った「恩人」であったことが明らかになった。

イ・ジンホ（写真提供＝OSEN）

報道によると、カンインはイ・ジンホとの電話中、相手の話し方や反応が普段と異なることに異変を感じたという。連絡が途絶えると、事態を深刻に捉えて即座に119番へ通報した。イ・ジンホが滞在していた京畿道楊平（キョンギド・ヤンピョン）の自宅住所や暗証番号を知らない状況下でも、知人を通じて情報を確認し、救助隊に伝えたとされている。

結果としてイ・ジンホは迅速に救急搬送された。現在は集中治療室を出て、一般病棟で経過を見ている。判断が少しでも遅れていれば、生死に関わっていた可能性もあったという。

客観的に見れば紛れもない美談であり、カンインに称賛の声が集まるのが自然な流れに思える。しかし、韓国のインターネット上の反応は決して単純なものではなかった。

一部のオンラインコミュニティでは、カンインの過去の飲酒運転歴が引き合いに出された。「命を救ったのは幸いだが、結局は類は友を呼ぶということだ」「飲酒運転者が飲酒運転者を救ったのか」といった嘲笑が飛び交ったのである。

カンイン（写真提供＝OSEN）

カンインは2005年にSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューし絶大な人気を博したが、2009年に飲酒運転事故を起こして自粛。その後兵役のため入隊したが、除隊後の2016年にも再び飲酒運転事故で罰金刑を受けた。

さらに、2017年には女性暴行事件への関与も批判を浴び、最終的に2019年7月にグループを脱退している。今回救われたイ・ジンホも、過去に違法賭博や飲酒運転の問題を抱えていた。

過去の過ちは決して軽いものではなく、それを消し去ることはできない。しかし、今回の本質的な問題は別のところにある。人命救助という現在の行動までもが「あの人だから」という一言で片付けられてしまうとき、そこには事実を正当に評価する視線はなく、過去に固定された印象だけが支配している。

芸能記者出身のユーチューバーによれば、カンイン本人もこうした世間の反応を把握しているという。それでも、彼は「ジンホが生きてくれただけで十分だ。むしろ自分が悪く言われる方がましだ」と知人に漏らしたそうだ。

この言葉は立派ではあるが、同時に痛々しくもある。誰かを救ったという事実すら素直に受け入れられない現実を、本人がすでに当然のこととして受け入れているからだ。

韓国芸能界におけるイメージの重圧

カンインを擁護する声も存在し、「過去とは切り離して評価すべきだ」という意見もあったが、こうした「印象の固定化」は韓国芸能界全体に広がる問題となっている。

最近では、約4年ぶりにテレビ復帰が伝えられたタレントのイ・フィジェにも強い拒否反応が示された。彼は重大な犯罪を犯したわけではないが、私生活をめぐる論争や長年の「非好感」イメージがこびりつき、視聴者から強い不快感が示されたのである。

イ・フィジェ（写真提供＝OSEN）

ここに見えるのは、明確な過ちを犯した人物だけでなく、一度「嫌われた」人物に対しても、そのイメージが現在の行動や復帰を妨げてしまうという構図だ。一度刻まれた過去や印象は、人命救助という崇高な行動すらも容易に上書きしてしまう。

過去を踏まえた上でも、現在の行動を一つの事象として見る最低限の余地が失われているのではないか。善行すら嘲笑の材料にされるのであれば、そこに残るのは公平な評価ではなく、硬直した印象だけである。

「イメージで生きる世界」といわれる韓国芸能界だが、時にそのイメージや過去が、現在の行動そのものより強く作用してしまう恐ろしさがある。

人を救ってもなお「過去の人」としてしか扱われない現実の重みが、改めて露呈した形となった。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）