お弁当にも！一口サイズで柔らかい「豚こまで作るとんカツ」
【画像で見る】豚こまで揚げ物レシピ「豚こまの一口カツ」
切らずに使えて、お財布にも優しい身近な食材豚こま。扱いやすい食材なので、アレンジ方法は無限大！料理家の今井亮さんが豚こまを活用して作るとんカツのレシピを教えてくれました。
厚切り肉よりも柔らかく仕上がり、一口サイズなのでお弁当にもおすすめです。
▷教えてくれたのは
今井 亮さん
料理家。京都の老舗中華料理店で修行をした経験を生かし、家庭でも作れるお店のようなでき栄えの豚こまレシピを考案。実生活でも、家族が笑顔になる食事作りを日々実践中。著書『炒餃（チャーギョー）』（文化出版）など多数。Instagram @ryo.imai1931
材料2人分
豚こま切れ肉...200g
キャベツのせん切り...適量
A（バットに混ぜる）
・溶き卵...1個分
・小麦粉...大さじ2
・水...大さじ1
塩、こしょう、小麦粉、パン粉、揚げ油
作り方
1 豚肉は塩小さじ1/3、こしょう少々をもみ込み、4等分して小判形に整える。
2 小麦粉を薄くまぶしてからAをからめ、パン粉適量をつける。
3 揚げ油を約170℃に熱して2を入れ、時々上下を返しながら5〜6分、こんがりと揚げる。器に盛ってキャベツを添え、好みでカツに中濃ソースをかけ、レモンのくし形切りを添える。
（1人分476kcal／塩分1.3g）
柔らかさと食べ応えがあり、大人も子どもも満足できるはず！
レシピ考案／今井 亮 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食