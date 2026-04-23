バルテス・ホールディングス <4442> [東証Ｇ] が4月23日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の6.4億円→9億円(前の期は9.3億円)に39.1％上方修正し、減益率が30.4％減→3.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.8億円→6.3億円(前年同期は6.3億円)に65.9％増額し、減益率が39.8％減→0.2％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高は微減いたしましたが、ソフトウェアテスト事業を中心とした既存事業の収益性が向上し、売上総利益率が当初計画を上回って推移いたしました。加えて、生成AI関連投資が約３億円に着地したことや、M&A関連手数料が発生しなかったことから、販売費及び一般管理費は計画を下回りました。この結果、営業利益は前回発表予想を250百万円上回る900百万円（前年同期増減率38.5％）となる見込みです。また、営業利益の増加により、経常利益は前回発表予想を253百万円上回る900百万円（前年同期増減率39.1％）、親会社株主に帰属する当期純利益につきましても前回発表予想を110百万円上回る500百万円（前年同期増減率28.2％）となる見込みです。