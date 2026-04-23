木村沙織、韓国で大バズリ中の“カスタムボールペン”作りにハマる「すごー！可愛いー！」「欲しい」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が21日、自身のインスタグラムを更新。韓国旅行中に体験した、現地で流行中の“カスタムボールペン”作りの様子を公開した。
【写真複数あり】ハローキティ、ミッキー、マリオなど多彩なキャラでデコレーションされた“手作り”ボールペン
17日の投稿では、長男（3）を連れての韓国旅行を報告していた木村。この日の投稿では「今回の韓国旅行ではカスタムボールペン作りに大ハマりして東大門からなかなか抜け出せなかった」とつづり、色とりどりのパーツを組み合わせたオリジナルボールペンを披露。
ハローキティやミッキーマウスなど、多彩なキャラクターパーツを使ったポップでかわいらしいデザインが並び、現地のショップで長男とともに夢中になって作っている様子も紹介されている。
韓国では近年、自分好みにパーツを組み合わせる“カスタム体験”が若者を中心に人気を集めており、アクセサリーや雑貨などさまざまなジャンルで広がりを見せている。
コメント欄には「すごー！可愛いー！」「このミッキーマウスのボールペン欲しい」「サイコー」などの声が寄せられている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男が誕生している。
【写真複数あり】ハローキティ、ミッキー、マリオなど多彩なキャラでデコレーションされた“手作り”ボールペン
17日の投稿では、長男（3）を連れての韓国旅行を報告していた木村。この日の投稿では「今回の韓国旅行ではカスタムボールペン作りに大ハマりして東大門からなかなか抜け出せなかった」とつづり、色とりどりのパーツを組み合わせたオリジナルボールペンを披露。
韓国では近年、自分好みにパーツを組み合わせる“カスタム体験”が若者を中心に人気を集めており、アクセサリーや雑貨などさまざまなジャンルで広がりを見せている。
コメント欄には「すごー！可愛いー！」「このミッキーマウスのボールペン欲しい」「サイコー」などの声が寄せられている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男が誕生している。