通信制の大学で学びながら教員免許取得を目指す川崎市高津区のプロレスラー、大原はじめ（本名・大原甫）さん（４１）が星槎国際高校横浜学習センター（横浜市都筑区）の非常勤職員となり、２１日、大原さんが担当する選択授業が開講した。

（田川理恵）

一緒に運動

担当するのは、生徒が興味関心に合わせて選択する「ゼミ」の授業。一つは運動や体作りについて学ぶ内容で、メキシコでプロレスラーとしてデビューした大原さんの決めぜりふ「ムイビエン」（スペイン語で「とてもいい」の意味）がゼミ名になっている。

授業冒頭の自己紹介で、試合のコスチューム姿の写真をモニターに映すと、生徒たちから「同じ人！？」と驚きの声が上がった。「運動は、よりよい人生を送るために必要です」。その後、生徒たちと一緒に簡単な運動をし、「胸を開いて体幹を安定させて。みんなムイビエン！」と声を掛けて盛り上げた。

来春、免許取得へ

大原さん自身が１０代の頃は、プロレスラーになることだけを考えていた。

中学１年の冬にテレビでプロレスの試合を見て夢中になり、元プロレスラーの高田延彦さんの道場に通い始めた。高田さんが１日１０００回以上スクワットをしたと知り、挑戦したが、５０回で動けなくなった。

「学校行ってる場合じゃない」。午前中は多摩川の土手でスクワットなどをし、お昼を教室で食べると、午後は体育館にマットを敷いて体を鍛えていた。１９歳でメキシコでプロデビューし、２００９年には活動拠点を日本に移した。

大原さんが学校に目を向けるきっかけとなったのは、祖父母の介護だ。転倒して介護が必要になる高齢者が多いと知り、ボランティアで体操教室を始めた。介護関係の資格を取ろうとしたが、高校卒業や実務経験などが必要と知り、３２歳で定時制高校に入った。

卒業後も「学び続けたい」と通信制の星槎大学に入学。プロレスで世界を巡った経験を生かしたくなり、２年次から高校の地歴・公民の教職課程を履修している。卒業する来春に教員免許を取得する見込みだ。

視野を広げて

昨年度も同センターで特別授業を担当したことがあったが、４月からは非常勤職員として週１日、教壇に立つ。「平日は先生、週末はレスラー」の夢に近づいている。運動に関するゼミのほか、地域活動に関するゼミも担当。所属する「プロレスリング・ノア」の試合や自身の勉強と並行して準備を行う。

初回は「プロレスで培ったエンターテインメント性を生かし、前のめりになるような授業作りを目指した」という。今後は自身の人脈を生かし、課外授業を行う構想もある。大原さんは「普通ではできない体験をしている僕ならではの授業で、生徒たちに人生の視野を広げてほしい」と話している。