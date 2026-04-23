フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が23日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）にゲスト出演。TBS安住紳一郎アナ（52）を手放しで絶賛した。

羽鳥はテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で司会を務める。同番組で共演するパーソナリティーの玉川徹氏は「『モーニングショー』の番組が始まる前に安住さん見てるんだよ？ いまだにだよ？ 何で安住さん見るの？」と、羽鳥が生放送前に安住アナが出演するTBS系「THE TIME，」をチェックしていることに疑問を投げかけた。

羽鳥は「勉強になるなと思って」と語り「あれだけ毒舌言って、人に嫌な思いをさせないで、批判もされない人って。人柄もあるんだろうけど。あとは言い方とか細かいところを見ると天才だと思う。安住君は突き抜けてますね。突き抜けてる」と絶賛。玉川氏が「僕が言うのもアレだけど、（男性アナとして）ツートップじゃないですか。ツートップの片方がいまだにもう片方を研究しているというね」と驚いたように語ると、羽鳥は「研究なのかな。あと半分好きで見ているっていうのもありますね。面白い。突き放し方とか乱暴な言葉の使い方とか、そういうのも含めて面白いし、嫌みがない。天才」とべた褒めした。

「THE TIME，」で安住アナと共演するアシスタントの原千晶が「嫌な感じを受けない」と同意すると、羽鳥も「でしょ？ でもひどいこと言ってるんですよ、結構」と評して笑った。