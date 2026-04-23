アスレチックス・カーツの打球が…

米大リーグで出現した173キロの“ナックルボール”に注目が集まっている。といっても投球ではなく打球速度。中堅手が好捕したものの、異次元の軌道にファンから様々な声が上がった。

現地20日のアスレチックス対マリナーズ。アスレチックスの1番ニック・カーツが放ったライナーの速度は107.5マイル（約173キロ）。マリナーズの中堅、フリオ・ロドリゲスの前で不規則な軌道となったが、なんとかキャッチした。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏は自身のインスタグラムに、「時速108マイルのナックルボールは、こんな感じだ」として、このシーンの動画を投稿した。

動画では「まるで（ティム・）ウェイクフィールドのナックルボールがセンターに飛んできたかのようだ」「フリオ・ロドリゲスにとって、これは時速108マイルのナックルボールのようなものだ。このボールが、フリオから約30フィート手前で、急に右に曲がることを決めたかのように変化した」と現地放送局のやり取りも収められていた。

ファンも目を疑う打球に反応。コメント欄には「マリナーズのファンになって50年になるが、あんなキャッチは今まで見たことがない」「えええええ、何が起こったんだ」「は？ どういうことだ」「野球をやらない人には、このナックル・ミサイルを捕るのがどれほど難しいか分からないだろう」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）