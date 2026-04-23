猫ちゃんと飼い主さんの無意識の習慣がうらやましすぎると、182万表示を超えて絶賛されています。

ベッドに横になってスマホを見ていた飼い主さんがふと自分の腕を見たところ、そこにはいつの間にか猫ちゃんの姿があって…？

投稿には、「このくらい猫ちゃんにモテてみたい」「あまりにも動きが慣れているw」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寝転がってスマホを見ていると、『猫』がやってきて……『うらやましすぎる光景』】

飼い主さんがスマホを触っていると、マナくんがやってきて…

猫好きさんから「うらやましすぎる光景」と絶賛されているのは、Instagramアカウント『コンドリア水戸』に投稿された、猫ちゃんと飼い主さんの何気ない光景。

その日、飼い主さんはベッドに横になってスマホを触っていたそう。そこへやってきたのは、茶白猫のマナくん。マナくんはスマホに夢中になっている飼い主さんのことをじっと見つめていたかと思うと、そのまま飼い主さんの体にもたれかかるように、ゴロンと飼い主さんの脇に横になったそう。

その「いつもの風景」に、なんだかこちらまでほっこりした気分になってきます。

いつの間にか腕の中にいた猫ちゃんに、飼い主さんは…

スマホに夢中になっている飼い主さんを見て、飼い主さんの体にもたれかかるマナくん。

すると飼い主さんは、視線はスマホに向けたまま無意識にマナくんの頭を優しく撫でてくれたそう。

それが合図になったのか、マナくんの甘えん坊スイッチがオンに。少し遠慮がちにもたれかかっていたマナくんは、飼い主さんの腕に自分から頭を乗せて、腕枕の体勢になったといいます。

そんなマナくんの反応に気づいた飼い主さんがマナくんの方に顔を向けてみると、そこには腕の中でジッと顔を見つめてくるマナくんの姿が。

無意識のうちに腕枕をしていたことに気づいた飼い主さんは、思わずスマホを置いて、マナくんとの時間を楽しむことに。目の前に広がっていた愛おしい光景に、幸せを噛みしめる飼い主さんなのでした。

この光景には、「何言ってるかわかんねーけど理解できるぜ！」「惚気、ご馳走様です♡」「人間の腕って猫に腕枕する為にあるんですよ」とコメントが寄せられることに。うらやましいという絶賛の声が続々とあがることとなったのでした。

Instagramアカウント『コンドリア水戸』では、そんな猫ちゃんと家族たちの幸せのひとときが投稿されています。

マナくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「コンドリア水戸」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。