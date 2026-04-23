120万回以上視聴され6.3万「いいね」を集めているのは、袋に入って拗ねている猫の様子。飼い主に何かを訴える姿に、視聴者からは「お顔も声も行動も全部めっちゃ可愛い」「拗ねてるの可愛い」などのコメントが届いています。

【動画：何かを必死に訴える猫→飼い主がようやく気づいて…尊すぎるやり取りと『結末』】

袋に入ったみこちゃん

Instagramアカウント「食べるの大好き みこちゃん Mico」に投稿されたのは、元野良猫のキジトラ「みこちゃん」が袋に入っているときの出来事。ギフトラッピングに使われるような袋で、レースがついたピンク色の可愛らしいものだったそうです。

袋にすっぽり入ったみこちゃんは、顔を出して上目遣いになり、飼い主さんに「みゃ～ん」と何かを訴えるような声で鳴いたとのこと。みこちゃんはコミュニケーション意識が高い猫ちゃんで、ふだんからおしゃべりなのだそうです。

悲しみに暮れるみこちゃん

実はこの日、みこちゃんの1歳の誕生日パーティーを開いたのだそう。ピンクの袋は、プレゼントであるねずみの猫じゃらしが入っていたものだったといいます。「みゃお…」と悲しげな声で鳴くみこちゃんは、どうやらおもちゃを片付けられてしまったことを嘆いていたようです。

そうとは気づかない飼い主さんは、その様子を見て「みこちゃんがプレゼントなの？」と聞いてみたそう。その質問に、みこちゃんは「ぅん～わん」と否定するように鳴いたといいます。きちんと会話ができていますね。

拗ねちゃったみこちゃん

おもちゃで遊びたかったのに…と拗ねてしまったみこちゃんは、袋に入ったままふてくされていたそう。飼い主さんがようやく気づいて「おもちゃ？」と聞くと、みこちゃんは「んわぁあ～！」と袋から出てきてくれたそうですよ。

みこちゃんは、プレゼントでもらった天然うさぎ毛で作られた猫じゃらしをとても気に入った様子だったとのこと。寝る前に『誤飲防止』のため片付けられてしまったことで拗ねてしまったようですね。遊びすぎて壊れてしまっても、飼い主さんに直してもらいながら大切にしているそうですよ。

投稿には、視聴者から「ちゃんと理解してそうで羨ましい」「おもちゃの声に反応して出てくるお利口さん」などのコメントも届いていました。

Instagramアカウント「食べるの大好き みこちゃん Mico」には、みこちゃんがのびのび暮らす姿のほか、預かりボランティアの飼い主さんがお世話をしている保護猫ちゃんの姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「食べるの大好き みこちゃん Mico」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。