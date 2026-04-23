東京駅丸の内駅舎と「ミッキー＆フレンズ」デザイン！ベルメゾン「ディズニーファンタジーショップ」お菓子・雑貨
千趣会の通販事業ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」
ディズニー ファンタジー ショップにて、東京駅丸の内駅舎を背景に「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」などのキャラクターで構成された「ミッキー＆フレンズ」を缶BOXにデザインしたオリジナルのチョコレートクランチと雑貨が、店舗限定で販売されています☆
ベルメゾン「ディズニーファンタジーショップ」東京駅丸の内駅舎「ミッキー＆フレンズ」お菓子・雑貨
発売日：2026年4月23日(木)
販売店舗：※チョコレートの品質保持のため、夏季は取り扱いを休止する場合がありますディズニーファンタジーショップ 東京駅店
住所 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅地下1階 京葉線地下八重洲口改札内
営業時間 ：8:30〜22:00ディズニーファンタジーショップ グランデュオ蒲田店
住所：〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-1 グランデュオ蒲田東館2階 （JR蒲田駅直結）
営業時間：平日・土/10:00〜21:00 日・祝日/10:00〜20:30【期間限定】Disney THE MARKET 2026 大阪 in 阪急うめだ本店
住所 ：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 9階催場
販売期間 : 2026年4月29日(水・祝)〜5月11日(月)
営業時間 ：10:00〜20:00 ※最終日は17時終了
「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」から、東京駅丸の内駅舎を背景に「ミッキー＆フレンズ」をデザインしたお菓子や雑貨が登場。
ディズニー ファンタジー ショップオリジナルのチョコレートクランチが、東京駅店とグランデュオ蒲田店で発売されています。
またチョコレートクランチの缶BOXとお揃いのデザインの「リール付きパスケース」「コンパクトミラー」「トートバッグ」も同時発売。
併せて、4月29日から5月11日まで阪急うめだ本店で開催される、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ4ブランドのグッズや限定、先行販売グッズが一堂に揃う「Disney THE MARKET 2026」でも販売されます。
東京駅丸の内駅舎チョコレートクランチ 「ミッキー＆フレンズ」
価格：1,450円(税込)
内容量：チョコクランチ8個
ディズニー ファンタジー ショップオリジナルデザインのパッケージを使用した、東京土産にもおすすめのチョコレートクランチ。
缶BOXのフタには「ミッキー＆フレンズ」の「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」「チップ＆デール」を描き、側面にはチョコレートを背景に、各キャラクターの顔がデザインされています。
リール付きパスケース 「ミッキー＆フレンズ」
価格：2,290円(税込)
オリジナルアートを使用したリール付きパスケース。
「ミッキー＆フレンズ」と一緒に通勤・通学が楽しめるグッズです。
コンパクトミラー 「ミッキー＆フレンズ」
価格：1,290円(税込)
外出時の身だしなみチェックにおすすめのコンパクトミラー。
ウラ面には「ドナルドダック」の甥っ子「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」の姿が☆
トートバッグ 「ミッキー＆フレンズ」
価格：各2,790円(税込)
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のデザインのチャームがセットになったトートバッグ。
優しいカラーを基調にした、世代を問わず愛用できるグッズです。
東京駅丸の内駅舎と「ミッキー＆フレンズ」をデザインしたオリジナルチョコレートクランチと雑貨。
2026年4月23日より販売されている、ベルメゾン「ディズニーファンタジーショップ」東京駅丸の内駅舎「ミッキー＆フレンズ」お菓子・雑貨の紹介でした☆
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