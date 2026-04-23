千趣会の通販事業ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」

ディズニー ファンタジー ショップにて、東京駅丸の内駅舎を背景に「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」などのキャラクターで構成された「ミッキー＆フレンズ」を缶BOXにデザインしたオリジナルのチョコレートクランチと雑貨が、店舗限定で販売されています☆

ベルメゾン「ディズニーファンタジーショップ」東京駅丸の内駅舎「ミッキー＆フレンズ」お菓子・雑貨

発売日：2026年4月23日(木)

販売店舗：※チョコレートの品質保持のため、夏季は取り扱いを休止する場合があります

ディズニーファンタジーショップ 東京駅店住所 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅地下1階 京葉線地下八重洲口改札内営業時間 ：8:30〜22:00ディズニーファンタジーショップ グランデュオ蒲田店住所：〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-1 グランデュオ蒲田東館2階 （JR蒲田駅直結）営業時間：平日・土/10:00〜21:00 日・祝日/10:00〜20:30【期間限定】Disney THE MARKET 2026 大阪 in 阪急うめだ本店住所 ：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 9階催場販売期間 : 2026年4月29日(水・祝)〜5月11日(月)営業時間 ：10:00〜20:00 ※最終日は17時終了

「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」から、東京駅丸の内駅舎を背景に「ミッキー＆フレンズ」をデザインしたお菓子や雑貨が登場。

ディズニー ファンタジー ショップオリジナルのチョコレートクランチが、東京駅店とグランデュオ蒲田店で発売されています。

またチョコレートクランチの缶BOXとお揃いのデザインの「リール付きパスケース」「コンパクトミラー」「トートバッグ」も同時発売。

併せて、4月29日から5月11日まで阪急うめだ本店で開催される、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ4ブランドのグッズや限定、先行販売グッズが一堂に揃う「Disney THE MARKET 2026」でも販売されます。

東京駅丸の内駅舎チョコレートクランチ 「ミッキー＆フレンズ」

価格：1,450円(税込)

内容量：チョコクランチ8個

ディズニー ファンタジー ショップオリジナルデザインのパッケージを使用した、東京土産にもおすすめのチョコレートクランチ。

缶BOXのフタには「ミッキー＆フレンズ」の「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」「チップ＆デール」を描き、側面にはチョコレートを背景に、各キャラクターの顔がデザインされています。

リール付きパスケース 「ミッキー＆フレンズ」

価格：2,290円(税込)

オリジナルアートを使用したリール付きパスケース。

「ミッキー＆フレンズ」と一緒に通勤・通学が楽しめるグッズです。

コンパクトミラー 「ミッキー＆フレンズ」

価格：1,290円(税込)

外出時の身だしなみチェックにおすすめのコンパクトミラー。

ウラ面には「ドナルドダック」の甥っ子「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」の姿が☆

トートバッグ 「ミッキー＆フレンズ」

価格：各2,790円(税込)

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のデザインのチャームがセットになったトートバッグ。

優しいカラーを基調にした、世代を問わず愛用できるグッズです。

東京駅丸の内駅舎と「ミッキー＆フレンズ」をデザインしたオリジナルチョコレートクランチと雑貨。

2026年4月23日より販売されている、ベルメゾン「ディズニーファンタジーショップ」東京駅丸の内駅舎「ミッキー＆フレンズ」お菓子・雑貨の紹介でした☆

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