暑さ対策が光る保冷バッグ！ セイワ「Radi-Cool採用 保冷バッグ2種」

記事ポイント 放射冷却素材「Radi-Cool」採用の保冷バッグ2種が登場遮熱率63％、一般的な保冷バッグより表面温度が33℃以上低い自社試験結果約4.5Lと約5.5Lの2サイズでランチからレジャーまで活躍 放射冷却素材「Radi-Cool」採用の保冷バッグ2種が登場遮熱率63％、一般的な保冷バッグより表面温度が33℃以上低い自社試験結果約4.5Lと約5.5Lの2サイズでランチからレジャーまで活躍

セイワから、放射冷却素材「Radi-Cool（ラディクール）」を採用した保冷バッグ2種が発売されます。

新たに登場したのは「RCP19 保冷トップロールバッグ」と「RCP20 保冷ランチバッグ」。

暑い季節のランチやおでかけで使いやすい、機能性に注目のアイテムです。

セイワ「Radi-Cool採用 保冷バッグ2種」





発売元：株式会社セイワ発売日：2026年4月商品名：RCP19 保冷トップロールバッグ / RCP20 保冷ランチバッグ価格：RCP19 3,480円（税込）、RCP20 4,980円（税込）販売先：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

表面生地には、太陽光を反射しながら受けた熱を外部へ放出する放射冷却素材「Radi-Cool」を採用。

断熱、遮熱に加えて蓄熱も抑え、外気温の影響を受けにくい仕様です。

さらに、アルミシート、ポリウレタン、発泡ポリエチレンなどを組み合わせた6層構造で保冷性を高めています。

毎日のランチはもちろん、ピクニックやアウトドア、レジャーにも使いやすいシリーズです。

なお、セイワでは2026年4月に放射冷却素材「Radi-Cool」生地を採用した晴雨兼用日傘『rcp』シリーズも展開しており、同素材を使ったアイテムの広がりにも注目です。

放射冷却素材と6層構造





バッグ内部には多層構造を採用し、熱の侵入を抑える設計。

暑い日でも食べ物や飲み物の温度上昇を抑えやすく、持ち運び時の安心感につながります。

内側には水を弾き、菌の増殖を抑えるPEVA素材を使用。

外側には日傘にも使われる撥水生地を採用しているため、雨や汚れに配慮されたつくりです。

遮熱性能





遮熱率：63％比較結果：一般的な保冷バッグより表面温度が33℃以上低いことを自社試験で確認バッグ自体が熱くなりにくく、直射日光下でも持ち運びやすい設計

セイワの自社テストでは、一般的な保冷バッグと比較して表面温度に33℃以上の差を確認したとのこと。

バッグ表面が熱を持ちにくい点も、このシリーズの大きな特徴です。

RCP19 保冷トップロールバッグ





品番：RCP19価格：3,480円（税込）容量：約4.5L収納目安：500mlペットボトル4本を立てたまま収納可能仕様：トップロール開口部、バックル付き

開口部をくるっと巻いてバックルで固定するトップロール仕様を採用した、アウトドアテイストの保冷バッグです。

内部をしっかり密閉しやすく、保冷効果を高められるのもポイント。

バックル付きなので、リュックやトートバッグに取り付けて持ち運べる便利さも魅力です。

軽食やドリンクを入れやすいサイズ感で、ピクニックやキャンプなどの屋外シーンにも活躍する一品。

RCP20 保冷ランチバッグ





品番：RCP20価格：4,980円（税込）容量：約5.5L収納目安：500mlペットボトル5本を立てたまま収納可能仕様：防水ファスナー、外側ポケット、内側ポケット付き

毎日のランチタイムに取り入れやすい、シンプルなランチバッグタイプです。

開口部には防水ファスナーを採用し、隙間をできるだけ減らすことで外気の影響を軽減。

外側と内側の両方にポケットを備え、保冷剤やカトラリー、小物類も整理して収納できます。

お弁当箱や飲み物を入れても余裕を持って使いやすく、通勤や通学にも便利な容量です。

高機能素材と多層構造を組み合わせた、暑い季節にうれしい保冷バッグ2種。

用途に合わせて選べる容量と仕様も見逃せません。

毎日のランチから休日のおでかけまで、幅広いシーンで頼れるアイテムになりそうです。

セイワ「Radi-Cool採用 保冷バッグ2種」の紹介でした。

よくある質問

Q. 2つの保冷バッグの違いは？

A. RCP19は約4.5L容量のトップロール仕様で、軽食やドリンクをコンパクトに持ち運びたい人向けです。

RCP20は約5.5L容量のランチバッグ型で、防水ファスナーや内外ポケットを備えています。

Q. どのような機能が暑い季節に役立ちますか？

A. 表面生地に放射冷却素材「Radi-Cool」を採用し、さらにアルミシートなどを組み合わせた6層構造を採用しています。

遮熱率63％をうたい、温度上昇を抑えやすい点が特長です。

Q. どこで購入できますか？

A. Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで販売されています。

2026年4月発売の商品で、製品詳細はセイワ公式サイトのRCP19、RCP20各商品ページでも確認できます。

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