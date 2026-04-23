箔きらめく飾れるパズル！ やのまん「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」
記事ポイントやのまんの「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が登場阪急うめだ本店で4月29日から先行販売、各1,650円（税込）300ピースのミニサイズで、完成後は飾って楽しめるジグソーパズル
やのまんから、ディズニー作品をデザインした「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が登場します。
2026年6月中旬の全国発売に先がけて、「Disney THE MARKET2026」阪急うめだ本店で先行販売を実施。
コールドフォイル印刷による華やかな輝きと、完成後に飾りやすいコンパクトサイズが魅力です。
やのまん「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」
製品名：プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ価格：各1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース先行販売期間：4月29日から5月11日まで先行販売場所：Disney THE MARKET2026 阪急うめだ本店全国発売時期：2026年6月中旬予定種類：モアナと伝説の海、シュガー・ラッシュ、モンスターズ・インク、リメンバー・ミー、エイリアン、ニック（タキシード）の全6種
「プチ2ライト」は、やのまんが展開するミニサイズピースのジグソーパズルシリーズです。
小さなピースを組み上げる達成感と、完成後にそのまま飾れる手軽さをあわせ持つ仕様。
今作の「カラフル・ゴールドシリーズ」は、金箔を思わせるコールドフォイル印刷で、鮮やかな色彩とグラデーションを楽しめるラインアップです。
箔印刷のきらめき
コールドフォイル印刷を採用し、光を受けるたびにきらめく特別感のある仕上がりです。
グラデーションの表現も映えやすく、ディズニーやピクサーの世界観を華やかに楽しめるデザイン。
飾りやすいミニサイズ
完成サイズ：16.5×21.5cm対応フレーム：プチ2専用インテリアスタンドフレーム（別売）
完成サイズは16.5×21.5cmと、デスクや棚にも置きやすいコンパクト設計です。
別売のプチ2専用インテリアスタンドフレームを使えば、そのまま飾って楽しめます。
インテリアとして取り入れやすく、推し活アイテムとしても活躍しそうです。
選べる6デザイン
カラフル・ゴールド／モアナと伝説の海カラフル・ゴールド／シュガー・ラッシュカラフル・ゴールド／モンスターズ・インクカラフル・ゴールド／リメンバー・ミーカラフル・ゴールド／エイリアンカラフル・ゴールド／ニック（タキシード）
作品ごとに異なる色使いやキャラクターの表情を楽しめる、全6種類の展開です。
『モアナと伝説の海』や『リメンバー・ミー』など、人気作品をそろえたコレクション。
並べて飾ることで、デスクや棚がより華やかなディズニー空間になります。
モアナと伝説の海
作品名：モアナと伝説の海価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース
南国らしい色彩ときらめきが映える、「モアナと伝説の海」デザインです。
華やかなグラデーションが、海の世界観を印象的に引き立てる一枚。
シュガー・ラッシュ
作品名：シュガー・ラッシュ価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース
ポップな色使いが目を引く、「シュガー・ラッシュ」デザイン。
甘くにぎやかな世界観を、箔の輝きでいっそう華やかに表現しています。
モンスターズ・インク
作品名：モンスターズ・インク価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース
サリーやマイクの魅力をコンパクトに楽しめる、「モンスターズ・インク」デザインです。
鮮やかな配色とゴールドの光沢が、作品の楽しさを際立たせます。
リメンバー・ミー
作品名：リメンバー・ミー価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース
色彩豊かな世界観を楽しめる、「リメンバー・ミー」デザイン。
グラデーションと箔印刷の相性がよく、飾ったときの存在感も魅力です。
エイリアン
作品名：エイリアン価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース
トイ・ストーリーの人気キャラクターを描いた、エイリアンデザインです。
かわいらしい表情ときらめく加工が相性よく、コレクションしたくなる仕上がり。
ニック（タキシード）
作品名：ニック（タキシード）価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース
タキシード姿のニックをデザインした、大人っぽい雰囲気の一枚です。
シックな印象とゴールドの輝きが重なり、インテリア映えする仕上がりになっています。
「Disney THE MARKET2026」阪急うめだ本店では、全国発売に先がけて実物を手に取れるのがうれしいポイントです。
300ピースで組みやすく、完成後も飾って楽しめるため、自分用にはもちろんギフトにも活躍しそうです。
ディズニーやピクサー作品の世界観を、きらめくアートとして楽しみたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
やのまん「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」の紹介でした。
よくある質問
Q. どこで先行販売されますか？
A. 先行販売は「Disney THE MARKET2026」阪急うめだ本店で実施されます。
期間は4月29日から5月11日までで、2026年6月中旬の全国発売よりひと足早く購入できます。
Q. 価格とサイズはどのくらいですか？
A. 価格は各1,650円（税込）です。
完成サイズは16.5×21.5cmで、300ピースのミニサイズジグソーパズルとしてデスクや棚にも飾りやすい大きさです。
Q. どんな作品のデザインがありますか？
A. ラインアップは全6種で、『モアナと伝説の海』『シュガー・ラッシュ』『モンスターズ・インク』『リメンバー・ミー』『エイリアン』『ニック（タキシード）』がそろいます。
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