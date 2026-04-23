箔きらめく飾れるパズル！ やのまん「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」

記事ポイント やのまんの「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が登場阪急うめだ本店で4月29日から先行販売、各1,650円（税込）300ピースのミニサイズで、完成後は飾って楽しめるジグソーパズル やのまんの「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が登場阪急うめだ本店で4月29日から先行販売、各1,650円（税込）300ピースのミニサイズで、完成後は飾って楽しめるジグソーパズル

やのまんから、ディズニー作品をデザインした「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が登場します。

2026年6月中旬の全国発売に先がけて、「Disney THE MARKET2026」阪急うめだ本店で先行販売を実施。

コールドフォイル印刷による華やかな輝きと、完成後に飾りやすいコンパクトサイズが魅力です。

やのまん「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」





製品名：プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ価格：各1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース先行販売期間：4月29日から5月11日まで先行販売場所：Disney THE MARKET2026 阪急うめだ本店全国発売時期：2026年6月中旬予定種類：モアナと伝説の海、シュガー・ラッシュ、モンスターズ・インク、リメンバー・ミー、エイリアン、ニック（タキシード）の全6種

「プチ2ライト」は、やのまんが展開するミニサイズピースのジグソーパズルシリーズです。

小さなピースを組み上げる達成感と、完成後にそのまま飾れる手軽さをあわせ持つ仕様。

今作の「カラフル・ゴールドシリーズ」は、金箔を思わせるコールドフォイル印刷で、鮮やかな色彩とグラデーションを楽しめるラインアップです。

箔印刷のきらめき





コールドフォイル印刷を採用し、光を受けるたびにきらめく特別感のある仕上がりです。

グラデーションの表現も映えやすく、ディズニーやピクサーの世界観を華やかに楽しめるデザイン。

飾りやすいミニサイズ





完成サイズ：16.5×21.5cm対応フレーム：プチ2専用インテリアスタンドフレーム（別売）

完成サイズは16.5×21.5cmと、デスクや棚にも置きやすいコンパクト設計です。

別売のプチ2専用インテリアスタンドフレームを使えば、そのまま飾って楽しめます。

インテリアとして取り入れやすく、推し活アイテムとしても活躍しそうです。

選べる6デザイン





カラフル・ゴールド／モアナと伝説の海カラフル・ゴールド／シュガー・ラッシュカラフル・ゴールド／モンスターズ・インクカラフル・ゴールド／リメンバー・ミーカラフル・ゴールド／エイリアンカラフル・ゴールド／ニック（タキシード）

作品ごとに異なる色使いやキャラクターの表情を楽しめる、全6種類の展開です。

『モアナと伝説の海』や『リメンバー・ミー』など、人気作品をそろえたコレクション。

並べて飾ることで、デスクや棚がより華やかなディズニー空間になります。

モアナと伝説の海





作品名：モアナと伝説の海価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

南国らしい色彩ときらめきが映える、「モアナと伝説の海」デザインです。

華やかなグラデーションが、海の世界観を印象的に引き立てる一枚。

シュガー・ラッシュ





作品名：シュガー・ラッシュ価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

ポップな色使いが目を引く、「シュガー・ラッシュ」デザイン。

甘くにぎやかな世界観を、箔の輝きでいっそう華やかに表現しています。

モンスターズ・インク





作品名：モンスターズ・インク価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

サリーやマイクの魅力をコンパクトに楽しめる、「モンスターズ・インク」デザインです。

鮮やかな配色とゴールドの光沢が、作品の楽しさを際立たせます。

リメンバー・ミー





作品名：リメンバー・ミー価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

色彩豊かな世界観を楽しめる、「リメンバー・ミー」デザイン。

グラデーションと箔印刷の相性がよく、飾ったときの存在感も魅力です。

エイリアン





作品名：エイリアン価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

トイ・ストーリーの人気キャラクターを描いた、エイリアンデザインです。

かわいらしい表情ときらめく加工が相性よく、コレクションしたくなる仕上がり。

ニック（タキシード）





作品名：ニック（タキシード）価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

タキシード姿のニックをデザインした、大人っぽい雰囲気の一枚です。

シックな印象とゴールドの輝きが重なり、インテリア映えする仕上がりになっています。

「Disney THE MARKET2026」阪急うめだ本店では、全国発売に先がけて実物を手に取れるのがうれしいポイントです。

300ピースで組みやすく、完成後も飾って楽しめるため、自分用にはもちろんギフトにも活躍しそうです。

ディズニーやピクサー作品の世界観を、きらめくアートとして楽しみたい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

やのまん「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. どこで先行販売されますか？

A. 先行販売は「Disney THE MARKET2026」阪急うめだ本店で実施されます。

期間は4月29日から5月11日までで、2026年6月中旬の全国発売よりひと足早く購入できます。

Q. 価格とサイズはどのくらいですか？

A. 価格は各1,650円（税込）です。

完成サイズは16.5×21.5cmで、300ピースのミニサイズジグソーパズルとしてデスクや棚にも飾りやすい大きさです。

Q. どんな作品のデザインがありますか？

A. ラインアップは全6種で、『モアナと伝説の海』『シュガー・ラッシュ』『モンスターズ・インク』『リメンバー・ミー』『エイリアン』『ニック（タキシード）』がそろいます。

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