元宝塚歌劇の花組トップスター、真飛聖（まとぶ・せい）が、３月いっぱいでレギュラーを卒業したフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）で共演していた同局アナとの仲良しショットを公開した。

真飛は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「舞台『ガールズ＆ボーイズ』 嬉しい、嬉しい方々が １枚目 小室瑛莉子アナ ぽかぽかで２年間ご一緒していた、可愛い、可愛すぎる小室さん」と記し、出演中の一人芝居「ガールズ＆ボーイズ」（２６日まで東京・新国立劇場小劇場）の観劇に訪れた眼鏡姿の小室アナウンサーとのツーショットをアップ。

「実はいつも、ぽかぽかでＣＭ中とか、横並びの事が多くて よくお喋りさせてもらっていた小室さん たまに投扇興では厳しい事を言われ、こちらも言い返したりしてましたが、ほんと大好き ほんと嬉しかったです」とつづった。

この投稿には、「小室さーーーん またご一緒に並ばれている所を拝見できてとっても嬉しいです」「今度ぽかぽかゲストに来てくださいね 待ってます」「素敵ですね」「仲良しですね」「いまだぽかぽかロス中なんですが、習慣で金曜日は見続けてます 小室アナとのやりとり楽しかったな」「真飛さんと小室さんのツーショットはヤバいです」「小室さんとの掛け合い好きでした〜 貴重なショット嬉しいです！」などのコメントが寄せられた。