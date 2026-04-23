ENHYPEN、初の日本4大ドームツアー開催決定 4回目ワールドツアーの日本公演
グローバルグループ・ENHYPENの4回目のワールドツアーの日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN JAPAN』が23日、発表された。グループ初の4大ドームツアーとなり、東京ドーム（12月1日、2日）、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ（26日、27日）、みずほPayPayドーム福岡（2月6日、7日）、京セラドーム大阪（19日・20日）にて4都市8公演を開催する。
【写真】クールな表情を見せて…ENHYPENの近影ビジュアル
『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』（以下「BLOOD SAGA」）は、5月1日から3日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートし、初めて南米（サンパウロ、リマ、メキシコシティ）に進出。その後、7月、8月にダラス、サンディエゴ、タコマ、オークランド、ラスベガスなど北米5都市を巡り、10月にはマカオ、12月から2027年2月まで東京、愛知、福岡、大阪など日本の4都市を巡る予定となっている。さらに、27年3月までにジャカルタやシンガポールをはじめ、ミラノ、パリ、アムステルダム、ベルリン、ロンドンのヨーロッパ5都市を巡るなど、合計21都市30公演にわたる大規模なワールドツアーを展開する。
ENHYPENはこれまで、圧倒的なパフォーマンス力と没入感の高いストーリーテリング型公演で、世界中のENGENE（ファンネーム）を熱狂させてきた。先んじて公開された「BLOOD SAGA」ツアーポスターでは、ENHYPEN特有のアイデンティティであるヴァンパイアの物語が視覚化され、話題を集めている。巨大な叙事詩を意味する「Saga」とヴァンパイアを象徴する「Blood」を組み合わせたツアータイトルはもちろん、初のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO'』を連想させるビジュアルがさまざまな推測を呼び、期待を高めている。
ワールドツアーの規模も年々拡大しており、特に前回のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE'』では、K-POPボーイグループでデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヶ月）で日本スタジアム公演を実現するなど、「公演強者」の地位を誇っている。
【『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN JAPAN』公演概要（予定）】
■ 東京ドーム
2026年12月1日（火） 午後4時30分開場、午後6時30分開演
2026年12月2日（水） 午後2時開場、午後4時開演
■ 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
2026年12月26日（土） 午後3時開場、午後5時開演
2026年12月27日（日） 午後2時開場、午後4時開演
■ みずほPayPayドーム福岡
2027年2月6日（土） 午後3時開場、午後5時開演
2027年2月7日（日） 午後2時開場、午後4時開演
■ 京セラドーム大阪
2027年2月19日（金） 午後4時開場、午後6時開演
2027年2月20日（土） 午後2時開場、午後4時開演
『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』（以下「BLOOD SAGA」）は、5月1日から3日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートし、初めて南米（サンパウロ、リマ、メキシコシティ）に進出。その後、7月、8月にダラス、サンディエゴ、タコマ、オークランド、ラスベガスなど北米5都市を巡り、10月にはマカオ、12月から2027年2月まで東京、愛知、福岡、大阪など日本の4都市を巡る予定となっている。さらに、27年3月までにジャカルタやシンガポールをはじめ、ミラノ、パリ、アムステルダム、ベルリン、ロンドンのヨーロッパ5都市を巡るなど、合計21都市30公演にわたる大規模なワールドツアーを展開する。
ENHYPENはこれまで、圧倒的なパフォーマンス力と没入感の高いストーリーテリング型公演で、世界中のENGENE（ファンネーム）を熱狂させてきた。先んじて公開された「BLOOD SAGA」ツアーポスターでは、ENHYPEN特有のアイデンティティであるヴァンパイアの物語が視覚化され、話題を集めている。巨大な叙事詩を意味する「Saga」とヴァンパイアを象徴する「Blood」を組み合わせたツアータイトルはもちろん、初のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO'』を連想させるビジュアルがさまざまな推測を呼び、期待を高めている。
ワールドツアーの規模も年々拡大しており、特に前回のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE'』では、K-POPボーイグループでデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヶ月）で日本スタジアム公演を実現するなど、「公演強者」の地位を誇っている。
【『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN JAPAN』公演概要（予定）】
■ 東京ドーム
2026年12月1日（火） 午後4時30分開場、午後6時30分開演
2026年12月2日（水） 午後2時開場、午後4時開演
■ 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
2026年12月26日（土） 午後3時開場、午後5時開演
2026年12月27日（日） 午後2時開場、午後4時開演
■ みずほPayPayドーム福岡
2027年2月6日（土） 午後3時開場、午後5時開演
2027年2月7日（日） 午後2時開場、午後4時開演
■ 京セラドーム大阪
2027年2月19日（金） 午後4時開場、午後6時開演
2027年2月20日（土） 午後2時開場、午後4時開演