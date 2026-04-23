ホンダ、2026年末で韓国での四輪車販売終了へ “ホンダ コリア”は今後「二輪事業を中核事業と位置付け…」
ホンダは23日、韓国の二輪車・四輪車販売現地法人であるホンダ コリアが韓国で行っている四輪車の販売を、2026年末をもって終了することを発表した。
【写真】Honda 小型EV『Super-ONE（スーパー ワン）』内外装全部見せ
同社は、「グローバルおよび韓国市場を取り巻く環境変化を踏まえ、Hondaの中長期的な競争力強化に向けて経営資源の集中を図る観点から検討を重ねた結果、韓国での四輪車販売を終了することとしました」と発表。
一方で、「韓国市場での四輪車販売終了後も、Honda車を使用いただいているお客様に対して、車両のサービス・メンテナンス、部品供給、保証対応などのアフターサービスは引き続き提供します」としている。
また、ホンダ コリアの今後にについては「二輪事業を引き続き中核事業と位置付け、お客様に対し魅力的な商品をお届けするとともに、サービスや顧客体験のさらなる充実を図ることで、事業の一層の強化に取り組んでいきます」と結んだ。
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同社は、「グローバルおよび韓国市場を取り巻く環境変化を踏まえ、Hondaの中長期的な競争力強化に向けて経営資源の集中を図る観点から検討を重ねた結果、韓国での四輪車販売を終了することとしました」と発表。
一方で、「韓国市場での四輪車販売終了後も、Honda車を使用いただいているお客様に対して、車両のサービス・メンテナンス、部品供給、保証対応などのアフターサービスは引き続き提供します」としている。
また、ホンダ コリアの今後にについては「二輪事業を引き続き中核事業と位置付け、お客様に対し魅力的な商品をお届けするとともに、サービスや顧客体験のさらなる充実を図ることで、事業の一層の強化に取り組んでいきます」と結んだ。