元テレビ朝日社員の玉川徹氏が23日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に生出演。一度は仕事してみたいと思うアナウンサーを明かした。

この日はテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥慎一アナウンサーがゲスト。TBSの安住紳一郎アナウンサーと羽鳥アナが「この世界のツートップ」と称したうえで「（安住アナとは）一回仕事できないかなとか思っているんだけど、まあオファー来ないね」とボヤいた。

羽鳥アナは「拒まれてるんだな」とニヤリ。番組アシスタントの原千晶アナウンサーは安住アナがメインキャスターを務めるTBS「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）にもレギュラー出演しており、「局のあれもあるかもしれないですし」とフォロー。

羽鳥アナは「ちょっと原さん言っといてくださいよ。“玉川さんが興味があるって言ってました”って」と振ると、原アナは「言ったことあります。“出てください”って言ったんですけど、ちょっとやっぱりいろんな諸事情で出られないと」。

さらに、羽鳥アナは「その玉川さんがこう思っているってことをちょっと一回伝えてみて。で玉川さんのことをどう思ってるかを今度ラジタマで言ってくださいよ」と話すと、原アナは「それ話しました、1回。“あ、玉川さん面白いよね”って言ってました」と苦笑。

羽鳥アナは「全然もう意識ないね。それは無意識だ」と笑いつつ「一回聞いてみて。玉川さんのいいところ、悪いところ、それぞれ。今後に向けて直したほうがいいところ」。玉川氏も「どうやったら聴取率1位になれるんですかって聞いといて」とオファーした。

とはいえ、玉川氏は「一緒に仕事してみたいし、会ったこともないから。このツートップを極めたいね、私」とした。

羽鳥アナは「今度、みんなで会いましょうよ」と提案。原アナに「“みんなで会いましょう”って言っといてください。嫌だって言われたら、ここで“嫌だって言われちゃった”って言おう」と笑った。