２０２６年１月１日にエンツィ・マレスカ監督を解任し、６年半の長期契約でリアム・ロシニアー監督を招聘したチェルシーだが、シーズン終盤の踏ん張りどころで泥沼の５連敗。しかもこれが全て無得点負けという１９１２年以来１１４年振りの記録となり、監督交代が急浮上した。

英サッカー専門サイト「フットボールインサイダー」などによると、チェルシーが次期監督候補としてＯＢのセスク・ファブリガス氏（３８）招聘を検討しているという。

ファブリガス氏は２０１４年夏にバルセロナからチェルシーへ移籍。そしてモウリーニョ監督とともに、この移籍初年度でプレミアリーグを制覇。強いチェルシーを知るＯＢで、しかも今季はイタリアのセリエＡで伏兵コモを率い、来季の欧州ＣＬ出場権獲得競争に参加。現在リーグ５位に健闘している。

また、「フットボールインサイダー」によると、元ブラジル代表ＤＦのＯＢで、現在フラメンゴを率いるルイス・フィリペ氏（４０）も候補としてリストアップされており、さらにフランスではボーンマスのアンドニ・イラオラ監督のチェルシー監督就任報道が伝えられている。