歌手・工藤静香（５６）の鮮やかな手料理に多くの反響が寄せられている。

２３日に自身のインスタグラムで「あれ？ 思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？」と書き出し、「まさに、スペアリブが頭の中ではこの倍あったはずだったんだけど笑 酢豚のような豚の炒め物と、鶏胸肉と、ささみのハムを追加料理。今日夕食迷っている方！いかがでしょうか？」と肉や野菜をふんだんに取り入れた創作メニューをアップ。

「鶏のハムは、お酒、ニンニク、生姜、てんさい糖 醤油（しょうゆ）を、シリコンの容器に入れ真空のようにして煮る！ 炒め物は冷蔵庫にある野菜と、豚肉 柑橘（かんきつ）があれば、金柑、みかんのを皮ごと少し、ニンニク、生姜、コチュジャン、ケチャップ、醤油、ハチミツ 塩麹（こうじ）。 味を整えて炒めた野菜に絡める！」と材料とレシピを説明した。

フォロワーは「うわー！美味しそう！」「幸せ家族の団らんが目に浮かびます」「今夜の夕食！しーちゃんクッキングに決てい」「お皿も素敵」「愛情たっぷり」「色合いもバッチリさすが」「お料理も美味しそうですが、お皿素敵ですね」と絶賛の声を寄せている。

工藤は２０００年１２月、木村拓哉と結婚。０１年の５月に長女・Ｃｏｃｏｍｉ、０３年の２月に次女でモデルのＫｏｋｉ，が誕生した。