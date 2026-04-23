◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第１日（２３日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

男子ツアー初挑戦の青木瀬令奈（リシャール・ミル）が女子で初めてアンダーパーをマークする快挙を達成した。５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１アンダー７１で回り、７１位でスタートした。

奧にピンが切られた最終１８番は、第２打が１９０ヤード残った。グリーンを捉えることはできず、ピン奧２メートルのパーパットがカップをそれてボギー締めとなった。「率直に悔しいという方が大きい。前半すごくいいゴルフができていたけど、後半はバーディーチャンスが少なかった。もったいないボギーが２つあった」と残念がった。

男子ツアーにおけるこれまでの女子選手の最小スコアはイーブンパーの７０で、パー７０で開催された昨年大会で菅沼菜々（第１ラウンド）、寺西飛香留（第１、２ラウンド）が記録していた。「去年だったらオーバーパーだしな、っていう部分も私の中にある」。総距離は昨年と同じでパー５が２つ増えた今年の大会。やはり悔しさが口をついた。

男子ツアーは女子ツアーに比べて、総じてプレーが早いと言われている。「迷惑はかけないように、良くも悪くもテンポよくやろうと思っていた。前半２時間を切るペースだったし、女子ツアーとの違いはすごく感じた。男子ツアーのプレーに近いのは小祝さくらちゃんぐらいのテンポかなと今日プレーしていて感じた」。ロープの中に身を置いてみて、初めて分かることも多かった。

青木は開幕前日２２日の取材で「私は女子のシード選手の中で一番飛ばない。迷惑をかけるかもしれない」と出場を悩んだことを明かしていた。昨季の平均飛距離は２２２・７６ヤードでツアー９０位。この日はティーショットで男子プロから８０ヤード離されながら、得意のフェアウェーウッドとユーティリティーでチャンスを作った。

グリーン手前で池が口を広げる４番パー４。この日のピン位置は手前から４ヤードだった。「これはもうワンクッションしかない」。残り１４７ヤードから７ユーティリティーでカット目に打った「狙い通り」の第２打をエッジ手前にピンポイントに着弾させ、２メートル弱に止め連続バーディーとした。７番パー３で第１打をグリーン左バンカーに打ち込み目玉に。４オン１パットのダブルボギーをたたき後退したが、８、９番の連続バーディーで再浮上した。

相棒の存在も大きい。親友でツアー１３勝の成田美寿々（ジェイテクト）が初めて自身のキャディーを務めている。「めちゃめちゃ助けになった。会話もテンポも。（成田は）以前、宮里優作さんのキャディーをしたこともあったので、すごく頼もしくて。雨で仕事が増えたと思うけど、それでもしっかりそつがなくて。『なんでもできるんだな、この人』と思って見ていた」と笑みを浮かべた。

出場１００人の今大会は予選落ちはなく、普段とは異なる環境で４日間ゴルフをすることができる。「今日宮里優作さんと細野勇策くんのプレーを見ながら勉強になった。テンポだとか今後に生かせる部分がたくさんあったので、またそれを、明日からの３日間につなげていきたい」。飛距離はなくても精度で勝負。自分らしいゴルフを積み上げていく。（高木 恵）