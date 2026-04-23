人気レースクイーンの橘香恋（29）が23日までに自身のSNSを更新。セパレートの黒コスチューム姿を披露した。

「おはよう お知らせ 4月26日（土）モビリティリゾートもてぎで行われるSFJ＆Fbeat #ファーストガレージ様のレースクイーンをさせていただきます」と、スーパーFJシリーズもてぎでチーム「ファーストガレージ」のレースアンバサダーを務めることを報告。

黒のセパレート・コスチューム姿の写真をアップし「撮影タイムやチェキ撮影もあるのカッコイイコスチューム激写してね」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「素敵」「香恋ちゃんの薄いボディ好き」「毎週末サーキットですね」「可愛い」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。