2PMメンバーが歌で祝福！オク・テギョンが24日挙式、『グランメゾン』で木村拓哉と共演

2PMのメンバーで俳優のオク・テギョンが、10年交際の4歳年下女性と結婚する。

記念すべき日に、2PMメンバー全員が祝福を彩る。

【写真】オク・テギョン、恋人と“アツアツ”深夜デート

オク・テギョンは4月24日、長年交際してきた一般女性とソウル市内で式を挙げる。式は家族や親しい知人のみを招いた非公開形式で行われるという。

注目を集めているのは、2PMの“完全体”での参加だ。祝歌はジュンケイ、ウヨン、ジュノ、ニックン、チャンソンが務め、司会は“結婚の先輩”でもあるチャンソンが担当すると伝えられている。長年ともに歩んできたメンバーたちが、人生の節目にも寄り添う形だ。

2人は昨年2月、パリでの写真が公開されたことで結婚説が浮上。その後、テギョンは同年11月、直筆の手紙で結婚を発表した。「長い時間、互いを信じ支え合ってきた人と一生を共にすることにした」と明かしていた。

（写真提供＝OSEN）オク・テギョン

そして最近公開された招待状には、「お互いにとって“10点満点の10点”である2人が、ついに結婚します。その始まりの瞬間を共にしてください」とのメッセージが記されており、2PMのデビュー曲『10点満点の10点』を連想させる表現がファンの関心を集めた。

1988年生まれのオク・テギョンは2008年に2PMの一員としてデビュー。以降、『シンデレラのお姉さん』『ドリームハイ』『キスして幽霊！〜Bring it on, Ghost〜』『ヴィンチェンツォ』『御史とジョイ〜朝鮮捜査ショー〜』などに出演し、俳優としても活躍してきた。2024年には映画『グランメゾン・パリ』で木村拓哉と共演し、日本でも大きな注目を集めた。

なお2PMは5月9日と10日、東京ドームでデビュー15周年記念コンサートを開催予定。完全体で同ステージに立つのは約10年ぶりとなる。

◇オク・テギョン プロフィール

1988年12月27日生。2PMのメインラッパーで、俳優としても活躍。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵として服務を終え、2019年5月に除隊。2024年には木村拓哉主演映画『グランメゾン・パリ』に出演。2026年4月24日、一般女性と結婚。